POCO'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

POCO'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli M8 5G ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon sertifika aldı. Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen akıllı telefon, yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Peki, POCO M8 5G neler sunacak?

POCO M8 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB

128 GB Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 8 MP

Merakla beklenen POCO M8 5G, Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda 25118PC98G model numarasıyla görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. POCO M7 5G'de 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı seçenek tercih edilmişti.

Bütçe dostu Android telefonda Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi ve Adreno 710 GPU bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. M7 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alıyor.

POCO M8 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kameranın yer alacağı iddia edildi. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görebiliriz. M8 5G'nin ayrıca 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

İddiaya göre akıllı telefonda 5.800 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasıın sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Cihazın 6,8 inç civarı bir ekran büyüklüğüne sahip olacağı tahmin ediliyor. Peki, POCO M8 5G ne kadar fiyata satılıyor?

POCO M8 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 5G, 9.999 rupi (4.774 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. POCO M8 5G'nin ise 11.000 rupi (5.254 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğnii belirtelim.

POCO M8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO M8 5G'nin 2025 yılının sonunda veya 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.