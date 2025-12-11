POCO'dan 12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

POCO'nun M8 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bir sızıntı ile birlikte M8 Pro'nun özellikleri belli oldu. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Android telefon, hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

POCO M8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgliere göre POCO M8 Pro, 6.330 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. POCO'nun bütçe dostu akıllı telefonu ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, yüksek kapasiteli bataryanın bile kısa sürede şarj olmasıın sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelecek akıllı telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Uygun fiyatlı Android telefon M8 Pro ayrıca Wi-Fi 6E çift bant, 5G, Bluetooth, NFC teknolojilerini de destekleyecek.

Akıllı telefonda hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil. POCO M7 Pro'da MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemcisi tercih edilmişti. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

POCO M8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 Pro için 14.999 rupi (7.078 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. POCO M8 Pro'nun ise 17 bin rupi (8.025 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

POCO M8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun bütçe dostu Android telefonu M8 Pro'nun 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan POCO M7 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.