Redmi Note 15 Serisi Global Pazara Geldi! 200 MP Kamera ve Dahası

Redmi Note 15 5G, Note 15 Pro 5G ve Note 15 Pro Plus 5G, global pazara geldi. AMOLED ekran, yüksek çözünürlüklü kameralar ve yüksek yenileme hızı gibi birçok önemli özellikle birlikte gelen telefonlar, kullanıcıların karşısına son derece şık bir tasarımla birlikte çıkıyor.

Redmi Note 15 5G Özellikleri

Ekran : 6.77 inç AMOLED

: 6.77 inç AMOLED Ekran Özellikleri : 1080 x 2392 Piksel, 120Hz Yenileme Hızı

: 1080 x 2392 Piksel, 120Hz Yenileme Hızı İşlemci : Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm, 8 Çekirdek)

: Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm, 8 Çekirdek) RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Arka Kamera : 108 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş)

: 108 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya: 5520 mAh

Redmi Note 15'in global sürümü, 6.77 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranda 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, gücünü ise Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Cihazın arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Telefon, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile birlikte geliyor. Bununla birlikte 5520 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Redmi Note 15 5G Fiyatı

Redmi Note 15 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 1.199 PLN (14 bin 110 TL) fiyat etiketi belirlendi. 164 x 75,42 x 7,4 mm boyutlarına sahip telefon, mavi, mor ve siyah renk seçenekleri ile beraber geliyor. 178 gram ağırlığa sahip olan cihazda IP65 sertifikası bulunuyor.

Redmi Note 15 Pro 5G Özellikleri

Ekran : 6.83 inç AMOLED, 120Hz Yenileme Hızı

: 6.83 inç AMOLED, 120Hz Yenileme Hızı Ekran Koruması : Gorilla Glass Victus 2

: Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4 nm, 8 Çekirdek)

: MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4 nm, 8 Çekirdek) Arka Kamera : 200 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş)

: 200 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya: 6.580 mAh

Redmi Note 15 Pro 5G'nin global versiyonu, 6.83 inç ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz gücünü ise Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyen cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde bulunuyor. Telefon, 6.580 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Redmi Note 15 Pro 5G Fiyatı

Redmi Note 15 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu için 1.699 PLN (19 bin 997 TL) fiyat etiketi belirlendi. Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile gelen cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar su ve toza karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G Özellikleri

Ekran : 6.83 inç AMOLED, 120Hz Yenileme Hızı

: 6.83 inç AMOLED, 120Hz Yenileme Hızı Ekran Koruması : Gorilla Glass Victus 2

: Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm, 8 Çekirdek)

: Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm, 8 Çekirdek) RAM : 12 GB'a kadar

: 12 GB'a kadar Arka Kamera : 200 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş)

: 200 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Şarj Hızı: 100W Hızlı Şarj

6.83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 15 Pro Plus, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyen telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Cihaz, 12 GB'a kadar RAM sunuyor. Arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bununla birlikte 100W hızlı şarj desteği sunuyor.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G Fiyatı

Redmi Note 15 Pro Plus 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 1.999 PLN (23 bin 527 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu içinse 2.299 PLN (27 bin 58 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu model, IP68 sertifikasına sahip. Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte geliyor.