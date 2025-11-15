Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Samsung bir süredir Galaxy A37 ve Galaxy A57'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor ancak son gelişmelere bakılacak olursa bunların yanı sıra bir telefon daha göreceğiz. Şirketin şu anda Samsung Galaxy A27 üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi. Bütçe dostu A20 serisinin bir parçası olması nedeniyle çok uygun bir fiyatla gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A37 ve Galaxy A57 ile aynı dönemlerde piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Samsung Galaxy A26, 19 Mart 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Galaxy A27'nin ise gelecek yılın aynı döneminde tanıtılacağı söyleniyor. Telefonun özellikleri ile ilgili bir ayrıntı paylaşılmadı ancak Galaxy A26'nın özelliklerini göz önünde bulundurarak cihazın teknik özelliklerine dair fikir edinmek mümkün.

Samsung Galaxy A26'nın küresel versiyonu Exynos 1380 işlemcisi ile geliyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2,4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2,0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Bu sürümde ayrıca Mali-G68 MP5 GPU bulunuyor.

Cihaz, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bununla birlikte Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekliyor. Cihazda IP67 sertifikası bulunuyor. Bu da belirli bir seviyeye kadar toza ve suya karşı dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön yüzeyinde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

Galaxy A26, 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise 128 ve 256 GB seçenekleri yer alıyor. Cihaz, bluetooth 5.3 ve çift SIM desteği sunuyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip ve 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Samsung Galaxy A27'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A26 için 15 bin 499 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy A27'nin ise 18 bin TL civarı bir fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.