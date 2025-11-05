POCO'nun 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Tableti Performans Testine Girdi

POCO'nun üzerinde çalıştığı bütçe dostu tablet Pad X1 Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber Android tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca tabletin işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, POCO'nun yeni tableti Pad X1 neler sunacak?

POCO Pad X1 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

POCO'nun yeni tableti 25099RP08G model numarasıyla Geekbench'te görüntülendi. Pad X1 olarak isimlendirilmesi beklenen tablet, Geekbench'te tek çekirdke testinde 1.811 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.600 puana ulaştı. Geekbench'te tabletin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

POCO Pad X1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Geekbench sonuçlarına göre yeni tablet gücünü Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-X4, dört adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve üç adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi Pad 7'de de aynı işlemci mevcut.

Ortaya çıkan bilgilere göre 11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO Pad X1, IPS LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Bütçe dostu Android tablet 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak. Dört adet hoparlörün yer alacağı tablette ayrıca kalem ve klavye desteği bulunacak.

Tabletin ön ve arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Pad X1 8.850 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, tabletin uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Özelliklere dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.