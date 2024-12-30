Poco X7 Serisi Çıkış Tarihi Açıklandı

Poco, merakla beklenen Poco X7 serisinin 9 Ocak’ta, 17:30'da tanıtılacağını resmen doğruladı. Serinin iki modeliyle tanışmayı umuyoruz: Poco X7 ve Poco X7 Pro. İşte detaylar...

Poco X7: Dimensity 7300 ile Güçleniyor

Sızıntılara göre Poco X7, Dimensity 7300 yonga setiyle geliyor ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Sızdırılmış render görüntüleri, cihazın Redmi Note 14 Pro’nun yeniden markalanmış bir hali olabileceği ihtimaline göz kırpıyor.

Aynı şekilde, Poco X7 Pro'nun da Çin'de 2 Ocak’ta tanıtılacak Redmi Turbo 4 modeli ile benzerlik taşıması muhtemel.

Markalar Arasında Köprü Kurmaya Çalışıyor

Poco’nun Redmi telefonlarını kendi X serisi altında yeniden piyasaya sürmesi sürpriz değil. Xiaomi'nin her iki markayı da sahiplenmesi pek moda.

Daha önceki modellerde de bu trendi görmüştük. Poco X6, Redmi Note 13 Pro ile tamamen aynıydı. Poco X6 Pro, önce Redmi K70E olarak tanıtıldı ve Poco X5 serisi, Redmi Note 12 modellerinin bir uyarlamasıydı.

Yeni Poco X7 serisi, tasarım ve performans açısından oldukça iddialı görünüyor. Kullanıcıların beklentisi, cihazların Redmi’ye benzer özellikler taşımasına rağmen, Poco'nun kimliğini koruyarak fiyat-performans odaklı bir deneyim sunması yönünde.