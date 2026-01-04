Hem Devasa Bataryalı Hem Ucuz Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Poco, yakında X8 Pro ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mevzubahis model yakında tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Avrupa'da EEC, Hindistan'da BIS ve SGS sertifikaları alan akıllı telefon, şimdiyse Endonezya'da SDPPI onayından geçti. İşte ayrıntılar...

POCO X8 Pro İçin Geri Sayım Başladı

POCO X8 Pro, kısa süre önce SDPPI sertifikasını aldı. Endonezya’da verilen bu sertifika, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına sahip akıllı telefonların ülkenin belirlediği teknik standartları karşılayıp karşılamadığını gösteriyor. Buna göre POCO X8 Pro da gerekli şartları karşılıyor gibi görünüyor.

Sertifikada telefonun teknik özellikleriyle ilgili çok fazla bilgi bulunmasa da tanıtımı için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Beklenen POCO X8 Pro Özellikleri

İddialara göre POCO X8 Pro, 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED bir ekranla gelecek. Gücünü MediaTek Dimensity 8500 yonga setinden alan cihaz, 6.500 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verecek. Bu batarya 100W hızlı şarj ile beslenecek. Android 16 tabanlı HyperOS 3 de beklenen POCO X8 Pro özellikleri arasında.

Beklenen POCO X8 Pro Fiyatı

POCO X8 Pro'nun 30 bin Hindsitan Rupisi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bu da yaklaşık 330 dolara tekabül ediyor.

POCO X8 Pro Tanıtım Tarihi

Akıllı telefon pazarının güvenilir kaynaklarına göre POCO X8 Pro, ocak ayı bitmeden tanıtılacak. Buna göre yakında karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? POCO X8 Pro'dan beklentileriniz neler? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.