Pokemon Company, Palworld'ü Araştırmaya Başladıklarını Açıkladı: Telif Gelebilir!

Pokémon Company, Palworld'den haberdar olduğunu açıkladı ve yayınladığı bir bildiriye göre oyunun fikri mülkiyetiyle çok fazla karşılaştırma yapıldığının farkında olduklarını ve durumu takip ettiklerini söyledi.

Şirket Palworld'ün adını açıkça vermese de "Ocak 2024'te piyasaya sürülen" bir oyunu araştıracağını ve "Pokémon ile ilgili fikri mülkiyet haklarını ihlal eden her türlü eylemi ele almak için uygun önlemleri alacağını" söyledi.

Pokémon Company ayrıca "Pokémon fikri mülkiyetinin veya varlıklarının bu oyunda kullanılması için herhangi bir izin vermediğini" de açıkça belirtti.

Palworld Telifle Karşı Karşıya Kalabilir

Palworld, 18 Ocak'ta piyasaya sürülen, silah kullanabilmeleri dışında Pokémon'a benzeyen canavarların yer aldığı bir açık dünya oyunu. Oyun çıktığından beri büyük popülarite kazandı ve son yıllarda eşi benzeri görülmemiş başarı ve rekorlara imza attı.

Pokémon Company tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Ocak 2024'te piyasaya sürülecek olan başka bir şirketin oyununa ilişkin çok sayıda soru aldık. Söz konusu oyunda Pokémon fikri mülkiyetinin veya varlıklarının kullanılması için herhangi bir izin vermedik. Pokémon ile ilgili fikri mülkiyet haklarını ihlal eden her türlü eylemi araştırmak ve uygun önlemleri almak niyetindeyiz. Her bir Pokémon'u ve dünyasını el üstünde tutmaya ve desteklemeye devam edeceğiz ve gelecekte Pokémon aracılığıyla oyuncuları bir araya getirmek için çalışacağız."

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