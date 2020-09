Pokemon Go Güncellemesi ile Eski Cihazlara Destek Sona Erecek

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan çok popüler bir mobil oyun olan Pokemon Go çok yakında güncelleme alacak. Pokemon Go güncellemesi ile birlikte eski cihazlara destek sona erecek. Yakında yayımlanacak güncellemenin ardından eski bir Android veya iOS işletim sistemine sahip cihaza sahip olan kullanıcılar Pokemon Go oyununa erişemeyecek. Peki, Pokemon Go hangi cihazlarda çalışacak? Pokemon Go cihaz desteği ile ilgili detaylar haberimizde.

Niantic tarafından geliştirilen Pokemon Go, 6 Temmuz 2016 tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Artırılmış gerçeklik türündeki mobil oyun kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler hale geldi. Niantic, milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan video oyunu ile birlikte büyük bir başarıya imza attı.

Niantic, oyuncuların büyük bir kısmını üzecek bir karar aldı. Pokemon Go için ekim ayında bir güncelleme yayımlanacak. Güncelleme ile birlikte eski Android ve iOS işletim sistemine sahip olan kullanıcılar oyuna erişemeyecek. Niantic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, mobil oyunun Android 5, iOS 10 ve iOS 11 sürümüne sahip olan cihazları desteklemeyeceğini belirtti. Ayrıca iPhone 5s ve iPhone 6 cihazları da desteklenmeyecek.

Eski Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara olan desteğin neden sona ereceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak gelecekteki güncellemelerde oyunun eski cihazlarda çalışmasını engelleyecek bir unsur olabilir. Oyuncular, sebep ne olursa olsun ekim ayının ortalarında eski Android ve iOS cihazları üzerinden oyuna erişemeyecek.

Cihazları veya mobil işletim sistemini yükseltmeden oyunu çalıştırmanın bir yolunu bulursanız, şirket teknik sorunlar için destek sağlamayacak. Niantic'in bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Eski cihazlara verilen desteğin sona ermesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.