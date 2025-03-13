Pokémon Go Rekor Fiyata Suudi Arabistan'a Satıldı

Suudi Arabistan, son yıllarda oyun sektörüne milyarlarca dolar yatırım yapıyordu. Ülkenin son durağı ise muntazam büyüklükte bir kitleye hitap eden Pokémon Go oldu. Daha önce Scopely'i 4.9 milyar dolara satın alan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), şimdi de Niantic'in oyun bölümünü 3.5 milyar dolar kaşılığında bünyesine kattı.

Bu yatırım ilk değil. PIF; Nintendo, Electronic Arts ve Take-Two Interactive gibi dev oyun şirketlerinde de hisseye sahip. 2023'te 60 milyon dolarlık ödül havuzuyla eSports World Cup'a ev sahipliği yapmışlardı. 2027 Olimpik e-Spor Oyunları da Riyad'da düzenlenecek.

Suudi Arabistan İmaj Temizlemeye Çalışıyor

2019'daki BM raporunda, gazeteci Jamal Khashoggi'nin öldürülmesinden Suudi hükümetinin sorumlu olduğu belirtilmişti. Bazı eleştirmenler bu detaydan yola çıkarak ülkenin oyun ve spor yatırımlarını "imaj temizleme" olarak nitelendiriyor.

Şu an için oyuncuların en büyük endişesi, Pokémon Go'nun ruhunun korunup korunmayacağı. Zira oyuncular, oyunun doğal dengesinin tümüyle değişeceğinden endişeli.

Pokémon markasının sahibi halen Nintendo, Game Freak ve Creatures olduğu için, oyunun temel hakları Niantic'ten bağımsız kalacak.

Ancak yeni yatırımcılar, oyunun işleyişini ve stratejisini değiştirebilir. Oyuncular için kısa vadede büyük bir değişiklik olmayacak. Geliştirme ekibi yerinde kalacak, oyuna yeni içerikler eklenmeye devam edecek. Niantic'in Pokémon Go ekibinin başındaki isim Ed Wu, bu satın almayı şöyle anlatıyor:

Bu satın alma, oyunun geleceği için olumlu bir adım. Pokémon Go, benim hayatımın en önemli işi. Bu değişimin oyunun gelişimini nasıl şekillendireceğini zaman gösterecek, ancak temel değerlerimiz aynı kalacak.

Pokémon Go'nun Gelir Modeli Değişecek

Wu'nun açıklaması, oyunun olduğu gibi devam edeceğini gösteriyor, en azından şimdilik. Suudi Arabistan'ın uzun vadeli oyun sektörüne yönelik büyük planlarının bir parçası olarak daha fazla oyun şirketi satın alarak pazar paylarını büyütmek var. Scopely'nin mobil oyun stratejisi doğrultusunda daha fazla gelir modeli gelmesi bekleniyor.

Buna göre:

Daha fazla reklam, premium içerik veya mikro ödemeler görülebilir.

Daha fazla içerik ve geliştirme görebiliriz.

Oyun haricinde e-spor sektörüne büyük yatırımlar yaparak dünya çapında bir oyun merkezi haline gelecekler.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Suudi Arabistan'ın oyun sektöründeki büyümesi oyuncular için iyi mi, kötü mü? Pokémon Go ruhunu kaybedecek mi? Yorumlarda buluşalım.