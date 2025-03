Roblox CEO'su Ebeveynlere Sert Çıkıştı: Endişeniz Varsa Çocuklarınızı Engelleyin

Roblox, 80 milyondan fazla günlük aktif kullanıcıya sahip ve bu kitlenin neredeyse %40'ı 13 yaşın altında. Oyuncuların kendi oyunlarını yaratabildiği, avatarlarını kişiselleştirdiği ve sosyal etkileşimde bulunabildiği bu platform, özgürlükçü yapısıyla çocukları ve gençleri kendine çekiyor.

Her şey dört dörtlük değil tabii. Oyunun güvenlik açıkları, moderasyon eksikşikleri ve barındırdığı zararlı içerikler, ebevenyleri bu oyun yüzünden endişelenmeye itiyor. Roblox CEO'su Dave Baszucki, eleştirilerden sıkılmış olsa gerek; ebeveynlere oldukça net bir mesaj verdi:

Roblox'un eleştirilmesinde birkaç önemli etken var. Örneğin platformda çocuk istismarı amaçlı arkadaşlık kurma vakaları çok sık bildiriliyor. Çocuklar bazı zamanlar kendilerini yaşlarına uygun olmayan oyunların içinde buluyor. Kötü niyetli kimseler de oyunculara zararlı içerikler veya dolandırıcılık teklifleri gönderiyor.

Peki Roblox bu durumu engellemek için ne yapıyor?

Mumsnet CEO'su Justine Roberts, Roblox'un sunduğu ebeveyn denetim araçlarının yeterli olmadığını ve çocukları tamamen korumanın çok zor olduğunun altını çizdi:

Ebeveyn denetimleri var ama her an çocuklarımızın başında olamayız. Hayatın akışı içinde her şeyi kontrol etmenin imkanı yok. Eğer çocuğumuzun tüm arkadaşları bu platformda oynuyorsa onu uzak tutmak pek mümkün değil.