Şaka Gibi Ama Gerçek: Sevdiği Yayıncı ile Oyun Oynamak İçin 500 Bin Dolar Teklif Etti!

Twitch yıldızı Pokimane ile oyun oynama şansı için hayranlar, YouTuber CDawgVA'nın yıllık yardım müzayedesinde akıl almaz rakamlar yatırmaya başladı.

Connor Colquhoun, bilinen adıyla CDawgVA, yıllık yardım müzayedesine ev sahipliği yapıyor ve bu yılki müzayedede en dikkat çekici ödül Pokimane ile oyun oynama fırsatı oldu.

Tiltify'daki listeye göre hayranlar "Pokimane ile oyun seansı" kazanmak için teklif veriyor. 15 Temmuz 2024 itibarıyla en yüksek teklif 500 bin dolara ulaştı. Teklif verenler arasında 'StableRonaldo' ve 'Morgp' gibi kullanıcı adları yer alıyor ancak bunların yayıncı mı yoksa normal kullanıcılar mı oldukları belirsiz.

the only time you can pay to play w/ me lmao https://t.co/X8PSsAOii3