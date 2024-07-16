Şaka Gibi Ama Gerçek: Sevdiği Yayıncı ile Oyun Oynamak İçin 500 Bin Dolar Teklif Etti!

Twitch yıldızı Pokimane ile oyun oynama şansı için hayranlar, YouTuber CDawgVA'nın yıllık yardım müzayedesinde akıl almaz rakamlar yatırmaya başladı.

Connor Colquhoun, bilinen adıyla CDawgVA, yıllık yardım müzayedesine ev sahipliği yapıyor ve bu yılki müzayedede en dikkat çekici ödül Pokimane ile oyun oynama fırsatı oldu.

Tiltify'daki listeye göre hayranlar "Pokimane ile oyun seansı" kazanmak için teklif veriyor. 15 Temmuz 2024 itibarıyla en yüksek teklif 500 bin dolara ulaştı. Teklif verenler arasında 'StableRonaldo' ve 'Morgp' gibi kullanıcı adları yer alıyor ancak bunların yayıncı mı yoksa normal kullanıcılar mı oldukları belirsiz.

Yıllık Yardım Müzayedesinde Çılgın Rakamlar

the only time you can pay to play w/ me lmao https://t.co/X8PSsAOii3 — pokimane (@pokimanelol) July 15, 2024

Pokimane, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla "Benimle oynamak için para ödeyebileceğiniz tek zaman bu." paylaşımını yaparken Connor ise "bunun ne kadar tutacağını görmekten korktuğunu" belirtti. Tekliflerin hızla artması hem Pokimane'yi hem de CDawg'u şaşkına çevirmiş durumda.

CDawg'un yardım müzayedesi gelirleri, immün yetmezlik hastalarına destek sunan Immune Deficiency Foundation'a gönderilecek. Geçen yıl CDawg ve arkadaşları bu vakıf için 329 bin doların üzerinde para toplamışlardı.

CDawg'un yardım müzayedesi, 19 Temmuz'da Los Angeles'taki Millennium Biltmore Hotel'den canlı yayınlanacak ve kazananlar ile toplanan miktar yine bu yayında açıklanacak.

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.