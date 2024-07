Yolun Sonu Geldi: Popüler Samsung Modelinin Güncelleme Desteği Bitti!

Akıllı telefon firmaları, donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan modelleri rafa kaldırmaya devam ediyor. Son olarak Samsung, uzun yıllardır güncelleme desteği verdiği uygun fiyatlı telefonunun fişini çekti. Peki, bu model hangisi ve desteğin bitmesi ne anlama geliyor?

Samsung, Galaxy A21s'in Güncelleme Desteğini Sonlandırdı

Samsung, 2020'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy A21s modelinin yazılım desteğini sonlandırdı. Bilindiği üzere, akıllı telefon kutudan Android 10 (One UI 2.0) ile çıktı ve Android 11 (One UI 3.0) ve Android 12 (One UI 4.1) olmak üzere iki büyük Android güncellemesi aldı.

Samsung, iki yıl Android ve dört yıl güvenlik güncellemeleriyle desteklediği Galaxy A21s modelini, Mayıs 2024 güvenlik yamasıyla resmen rafa kaldırdı. Bundan böyle telefon için herhangi bir güncelleme yayınlanmayacak. Ancak, güvenlik açığı gibi ekstrem durumlarda ise bu durum değişebilir.

