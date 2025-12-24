Porsche Carrera GT Efsanesi Döndü! Ya Sevecek Ya Nefret Edeceksiniz

Porsche'nin efsanevi modellerinden biri olan Carrera GT, aradan geçen onlarca yılın ardından geri döndü. Yeni bir proje kapsamında hayata dönen otomobilde gümüş renk yerine daha canlı bir renk tercih edildi. Ne var ki bu yenilikler, aracın gönlünde taht kurduğu bazı kişilerin pek de hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor.

Porsche Carrera GT'nin Salzburg Sürümü Nasıl Görünüyor?

Porsche Carrera GT'nin Salzburg versiyonu, özel istek üzerine tasarlandı. Porto Riko'da yaşayan bir iş insanı olan Victor Gomez'e ait olan otomobil, Porsche'ye gönderildi ve bu araç Sonderwunsch programı kapsamında sil baştan tasarlandı. Sahibine geri teslim edilen araba şu anda satışta değil ancak Victor'ın ileride bunu satışa çıkarmaya karar vermesi ihtimaline karşı ne tür değişiklikler yapıldığına bir göz atmakta fayda var.

Fabrikadan ilk çıktığında Porsche'nin klasik gümüş rengine sahip olan 2005 model Carrera GT'nin rengi, bu versiyonda Victor Gomez'in isteği üzerine değiştirildi. Aracın yeni tasarımı, Porsche'nin yarış tarihindeki en büyük başarılarından biri olan 1970 Le Mans galibiyetine bir saygı duruşu niteliğinde gibi görünüyor.

Porsche 917 (Short-tail) modelinden ilham alan tasarım ekibi, otomobilin Salzburg versiyonunda kırmızı ve beyaz renkleri kullandı. Aracın ön kısmında ise 23 numara yer alıyor. Renklerin haricinde tavan, ayna ve benzeri kısımlarda da önemli yenilikler bulunuyor. Araca daha modern bir dokunuş ekleyen tasarımcılar, otomobili daha keskin hatlara sahip hâle getirdi.

Dış kısmı kaplayan renkler, iç kısımda da kendini gösteriyor. Tasarımcılar, aracı bambaşka bir görünüme kavuşturan kırmızı rengi iç kısma da getirdi. Aracın koltuklarından ön kısma kadar neredeyse her yer üst düzey konfor sağlayan yüksek kaliteli kırmızı Alcantara kumaşı ile kaplandı. Bu renk ayrıca siyah renkle birleştirilerek araca daha modern bir yarış otomobili havası verildi.

Porsche, tüm bu işlemlerin ne kadara mal olduğunu açıklığa kavuşturmadı fakat sadece özel bir seçeneği için dahi 40 bin dolardan (1 milyon 714 bin 12 TL) fazla maliyeti olduğunu göz önünde bulunduracak olursak tüm bu yenilemenin milyon dolarlık bir maliyet ile sonuçlanmış olması muhtemel.