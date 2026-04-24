Apple’dan Kritik Güncelleme: Büyük Güvenlik Açığı Kapatıldı!

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26.4.2 güncellemesini yayınladı. Uzun süredir beklenen bu sürüm, kullanıcı gizliliğini riske atabilecek kritik bir güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Üstelik bu açık, silindiği düşünülen verilerin bile cihazda kalmasına neden olabilecek kadar ciddi bir soruna sebep oluyordu. İşte ayrıntılar...

iOS 26.4.2 Güncellemesi Neler Getiriyor?

iOS 26.4.2’nin güncelleme notları henüz paylaşılmamış olsa da önemli bir güvenlik açığını kapattığı biliniyor. Kısa süre önce FBI’ın bir suçluya ait silinmiş Signal mesajlarına erişmeyi başarması büyük yankı uyandırmıştı. Üstelik Signal gibi en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri söz konusuyken bu olayın daha fazla dikkat çekmesi kaçınılmaz oldu. Yeni sürümün ise tam olarak bu duruma neden olan açığı ortadan kaldırdığı ifade ediliyor.

FBI, Silinen Signal Mesajlarına Nasıl Ulaştı?

Yaşanan olayda suçlu, Signal uygulamasını telefonundan silmişti ancak FBI buna rağmen mesajlara ulaşmayı başardı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Federal Soruşturma Bürosu, uygulamayı yeniden yüklemek yerine doğrudan iOS’un bildirim veri tabanına erişti.

Bildiğiniz gibi bir mesajlaşma uygulamasından yeni bir mesaj aldığınızda telefonunuza "X size bir mesaj gönderdi: …" şeklinde bir bildirim gelir. iOS ise siz farkında olmadan bu bildirimleri belirli bir süre cihazda saklar. FBI da tam olarak bu noktadan hareket etti ve söz konusu veri tabanına erişerek silinen mesajların bir kısmına ulaştı.

Yani mesajlar Signal uygulamasının içinden değil, iPhone’un saklamaya devam ettiği bildirim geçmişi üzerinden elde edildi. Apple ise şimdi tam olarak bu açığı kapatarak silinen uygulamalardan gelen bildirimlerin de bildirim veri tabanından tamamen kaldırılmasını sağladı.

Apple Bu Güvenlik Açığını Nasıl Giderdi?

Apple, bu güvenlik açığını iPhone’daki bildirim yönetim sistemini güncelleyerek giderdi. Önceden uygulama silinse bile cihazda tutulmaya devam eden bildirim verileri yeni güncellemeyle birlikte tamamen siliniyor. Böylece telefonda tutulmaması gereken bildirim verilerinin sistemde kalmasının önüne geçilmiş oldu.

iOS 26.4.2 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iPhone kullanıcılarına sunulan iOS 26.4.2 güncellemesini yüklemek için öncelikle Ayarlar uygulamasına girmeniz gerekiyor. Ardından Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek cihazınız için yeni bir sürüm olup olmadığını kontrol edebilir, eğer güncelleme mevcutsa indirip kurulumu kolayca başlatabilirsiniz.

Editörün Yorumu

iOS işletim sisteminde bildirim verilerine erişilebilecek böyle bir açık olabileceğini doğrusu beklemiyordum. Bu yüzden Apple oldukça şaşırttı. Elbette bu açığın kapatılması en çok suçluların işine yarayacak gibi görünüyor. Ancak sonuçta ortada ciddi bir güvenlik problemi vardı ve çözülmesi şarttı.