YouTube’dan Köklü Değişiklik! Yeni Reklam Formatı Devreye Alındı

YouTube, mobilden canlı yayın deneyimini kökten değiştirecek yeni bir reklam formatını devreye aldı. Artık akıllı telefonunuzda canlı yayın izlerken reklamlar, yayını tamamen kesmek yerine ekranı ikiye bölecek. Ancak bu yenilik kullanıcıların eleştirilerine yol açtı. İşte tüm bilmeniz gerekenler!

YouTube’un Canlı Yayınlar İçin Yeni Reklam Formatı Nasıl Çalışıyor?

Eskiden mobil cihazınızdan YouTube’da canlı yayın izlerken reklamlar gösteriliyor ancak bu sırada yayın tamamen kesiliyordu. Bu durum da kullanıcı deneyimini ciddi şekilde olumsuz etkiliyordu. YouTube ise buna çözüm olarak geçtiğimiz yıl yeni bir reklam formatını devreye aldı.

Bu sistem sayesinde artık canlı yayın ve reklam aynı anda ekranda gösterilebiliyor. Son olarak geçen seneden beri televizyon ve masaüstünde bulunan söz konusu özellik, Android ve iOS uygulamalarında da nihayet kullanıma sunuldu.

Artık YouTube Premium aboneliğiniz yoksa, akıllı telefonunuzdan canlı yayın izlerken reklam girdiğinde ekran ikiye bölünecek. Bir tarafta reklam oynarken diğer tarafta yayını izlemeye devam edebileceksiniz. Ancak bu sırada canlı yayının sesi kapatılacak ve yalnızca reklamın sesi duyulacak. Yani maalesef ki canlı yayın keyfinizi kesintisiz şekilde sürdüremeyeceksiniz.

Bu yeni reklam formatının eskisine kıyasla daha iyi olduğunu söylesek yanlış olmaz. En azından artık canlı yayını tamamen kaybetmiyor, izlemeye devam edebiliyorsunuz. Sesi duyamıyor olsanız da önceki sisteme göre daha iyi bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar, Yeni Reklam Formatı Hakkında Ne Düşünüyor?

Güncelleme yayınlanmasının ardından yeniliği fark eden kullanıcılardan ilk geri bildirimler gelmeye başladı. Bu geri bildirimlere göre öoğu kişi, canlı yayın sesinin de duyulması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle YouTube’u eleştiriyor. Şirket gelen geri tepkileri dikkate alarak belki ilerleyen dönemlerde bu sistemi daha da geliştirebilir.

Editörün Yorumu

YouTube Premium'un gerçekten yüksek bir deneyim sunduğunu ve kesinlikle sahip olunması gereken bir dijital abonelik olduğunu düşünüyorum. Ancak platformun Premium kullanmayan kullanıcıları reklamlara boğması da pek iyi bir durum değil. Umarım YouTube, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alır ve en azından canlı yayın sırasında reklam gösterilirken yayının sesini de açık tutacak bir çözüm geliştirir. Bunu hep birlikte göreceğiz.