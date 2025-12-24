Sır Gibi Saklanan Yeni Makyajlı BMW 5 Serisinin Tasarımı Sızdırıldı

Yeni makyajlı BMW 5 serisinin gizli çekim olduğu iddia edilen pek çok fotoğrafı paylaşıldı. Yakın zamanda ortaya çıkan bu görüntülerden yola çıkılarak aracın kamuflajsız hâlinin nasıl görüneceğine dair bir görseli hazırlandı. Rusya merkezli ünlü otomobil tasarım sitesi tarafından paylaşılan görüntü, yeni aracın görünümüne dair kapsamlı bakış atma fırsatı sunuyor.

Yeni Makyajlı BMW 5 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni paylaşılan görüntüde yakın zamanda M3 ve M4 modellerinde kullanılan ve tartışma konusu hâline gelen dikey ön ızgara tasarımından yeni makyajlı BMW 5 serisinde uzaklaşıldığı görüldü. Bunun yerine BMW'nin yeni elektrikli vizyonunu yansıtan Neue Klasse konseptine daha yakın bir tasarım benimsenmesi bekleniyor.

Sızdırılan tasarımın dikkat çekici bir diğer tarafı farlar oldu. iX3 modelini anımsatan bu farlar, boydan boya uzanıyor. Yan ve arka kısımlar da mevcut G90 M5 ve i5 M60 modellerine çok benziyor. İç mekânın nasıl görüneceğine dair fikir sunan net bir görüntü bulunmuyor ancak BMW'nin geçmişteki stratejilerine bakarak tahmin yürütmek mümkün.

Marka genellikle yeni modellerinde benimsediği tasarımı diğer araçlara da uygulamayı tercih ediyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni BMW 5 serisinin içinde BMW'nin Neue Klasse konseptinden esintiler olması çok muhtemel. Bu da daha sade, rahat ve düğmelerden arındırılmış bir deneyim anlamına geliyor.

Görünümdeki bu yeniliğin gelişmiş sistemlerle desteklenmesi olası. Özellikle ön tarafı kaplayan daha geniş ekranlar olabilir. Yeni modelde 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli motor, 255 beygirlik performansını korumaya devam edebilir. 3.0 litrelik sıralı 6 silindirli turbo motorda hafif bir güç artışı olabilir. Ayrıca hibrit ve elektrikli sürümler, yazılımsal iyileştirmeler getirebilir.