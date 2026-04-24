Samsung Galaxy S27 Ultra Canavar Gibi Geliyor! İşlemcisi Netleşti

Mart ayında Galaxy S26 serisini tanıtan Samsung, henüz üzerinden iki ay bile geçmeden Galaxy S27 Ultra ile ilgili iddialarla gündeme gelmeye başladı. En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak cihaz hakkında şimdiye kadar birçok söylenti ortaya atılırken, son olarak Galaxy S27 Ultra’nın kalbinde yer alacak işlemci de gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy S27 Ultra, Qualcomm İşlemciyle mi Gelecek?

Samsung, son yıllarda tanıttığı serilerde Ultra modellerde Qualcomm'un Snapdragon serisi işlemcilerine yer verirken, serinin diğer üyelerinde ise kendi geliştirdiği Exynos işlemcileri kullanmayı tercih ediyor. Galaxy S26 serisiyle birlikte en güçlü modelde de Exynos’a geçilebileceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmişti ancak bu olmadı ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga seti yerleştirildi. Kısa süre önce ise yarı iletken devi Qualcomm’un son paylaşımı, Samsung’un şimdilik mevcut düzeni devam ettireceğini ortaya koydu.

Year after year—more power, more performance, more possibility. And more to come with @Samsungmobile.​



Explore the latest devices: https://t.co/QGALHt5k17 pic.twitter.com/7GmA1V3vN8 — Snapdragon (@Snapdragon) April 23, 2026

Qualcomm, kısa süre önce resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından Samsung’un Galaxy S serisinin ilk modelinden bu yana süregelen 16 yıllık iş birliğini kutlayan bir video paylaştı. Videoda ilk Galaxy S modelinden başlayarak Galaxy S26 Ultra’ya kadar birçok cihaza yer verildi.

Paylaşımda en dikkat çeken detay ise "ve daha fazlası yolda" ifadesi oldu. Bu ifade, Galaxy S27 Ultra’da Qualcomm işlemci kullanılıp kullanılmayacağına dair doğrudan bir doğrulama olmasa da iki şirket arasındaki iş birliğinin devam edeceğine işaret ediyor. Bu da Galaxy S27 Ultra’nın Qualcomm işlemciden güç almasının oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Ki daha önce ortaya çıkan iddialar da bunu söylüyordu.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Qualcomm yonga setiyle geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor. Peki tam olarak hangi işlemciden güç alacak?

Samsung Galaxy S27 Ultra, Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Sektör kaynaklarına göre Samsung Galaxy S27 Ultra, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Yani cihaz Amerikalı şirketin en güncel yonga setiyle piyasaya sürülecek. Zaten son yıllarda tanıtılan Ultra modellerin de benzer şekilde en güçlü Snapdragon işlemcilerle geldiğini görmüştük. Peki Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin özellikleri neler olacak?

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S26 Ultra’ya güç veren Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm üretim süreciyle geliştirilmişti. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ise 2 nm fabrikasyon süreciyle gelecek. Bu da yeni nesil işlemcinin hem daha yüksek performans sunacağı hem de daha düşük güç tüketimi sağlayacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte yeni yonga seti; iki prime, üç performans ve üç verimlilik çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir mimariye sahip olacak. Önceki nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5’te ise iki prime ve altı performans çekirdeği bulunuyordu. Yeni nesil işlemci, eklenen verimlilik çekirdekleri ile birlikte selefine kıyasla daha dengeli bir performans sunarken, aynı zamanda daha düşük ısınma ve daha verimli bir güç tüketimini mümkün kılacak.

Öte yandan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, Adreno 850 grafik birimiyle gelecek. Bir önceki modelde Adreno 840 bulunuyordu. Mevcut bilgilere göre Adreno 850, performans tarafında yüzde 30 ila 50 arasında bir sıçrama sunacak. Bu da daha yüksek oyun performansı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S serisini genellikle her yılın şubat ayında tanıtıyor. Bu doğrultuda Galaxy S27 serisinin de aynı dönemde duyurulması bekleniyor. Yeni telefon ailesinin şubat ayında tanıtılıp mart ayında satışa sunulması kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Samsung’un Ultra modeller için Qualcomm’dan vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılsa da bu değişimin Galaxy S27 serisiyle de yapılmayacağı artık büyük ölçüde netleşmiş durumda. Açıkçası ben de şirketin böyle bir adım atmasını pek olası görmüyorum çünkü Snapdragon işlemciler hâlâ performans ve verimlilik bakımından önde.

Samsung’un son nesil işlemcisi Exynos 2600 ile Snapdragon 8 Elite Gen 5, yapılan performans testlerinde başa baş sonuçlar ortaya koyuyor. Ancak genel tabloya bakıldığında Qualcomm’un hâlâ bir adım önde olduğunu söylemek mümkün.