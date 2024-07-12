Porsche, Efsane Modellerin Üretiminin Durdurulacağını Açıkladı!

Otomotiv dünyasında büyük bir dönüm noktası daha yaşandı. Porsche'nin ikiz motorlu 718 modellerini emekliye ayırma kararı alarak 2025'te üretimini durduracak. Bu ikonik modeller, 40 yılı aşkın süredir performans ve heyecan arayanlara hitap ediyordu. Peki yerini hangi modeller alacak? İşte ayrıntılar…

Porsche 718 Modellerine Veda

Kararın arkasındaki asıl sebep satışlardan kaynaklı değil, elektrikli araçlara geçiş ile ilgili. Çünkü Porsche, önümüzdeki yıllarda ürün gamını elektrikli modellerle genişletmeyi planlıyor ve bu da içten yanmalı motorlu modeller için daha az yer anlamına geliyor.

Ayrıca bununla da kalmıyıp değişim, bazı endişelere de yol açıyor. 718'in hayranları, elektrikli versiyonun benzinli modelin sunduğu aynı heyecan ve sürüş zevkini sağlayıp sağlayamayacağını merak ediyor. Tabii ki, elektrikli modellerin genellikle daha pahalı olması da diğer bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Bütün endişelere karşılık olarak ise Porsche, elektrikli 718'in hayranları hayal kırıklığına uğratmayacağına dair güvence veriyor. Porsche'nin üretim müdürü Albrecht Reimold, yeni modelin kendisinin kullandığını ve sürüş deneyiminin benzinli versiyondan çok farklı olmadığını söylüyor.

Zaman gösterecek ki elektrikli 718, efsanevi öncellerinin yerini doldurabilecek mi. Yine de Porsche'nin bu cesur adımı, otomotiv endüstrisinin elektrikli geleceğe doğru ilerlerken heyecan verici bir göstergesi.