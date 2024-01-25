Porsche Macan Elektrikli Modeli Resmen Tanıtıldı!

Bugün resmi tanıtımı gerçekleşen ve uzun bir bekleyişin ardından elektrikli Porsche Macan, oldukça iddialı bir duruş sergileyerek karşımıza çıkıyor. Bu zarif tasarımı ve modelin sportif çizgileri, göz alıcı detaylarla birleşerek estetik bir görünüm sunuyor.

Araç içerisinde yer alan üç farklı ekranla donatılmış kokpit alanı, kullanıcılara "artırılmış gerçeklik temelli HUD" sistemi gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Elektrikli Macan, özel olarak elektrikli araçlar için geliştirilen PPE (Premium Platform Electric) platformu üzerine tasarlandı.

Aracın çift motorlu versiyonları olan Macan 4 ve Macan Turbo, farklı performans seçenekleri sunarak bu platformun avantajlarını kullanıyor. Macan 4, toplamda 402 beygir gücü ve 648 Nm tork üreterek 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,9 saniyede ulaşıyor.

Daha güçlü Macan Turbo ise 630 beygir gücü ve 1.128 Nm tork ile sadece 3,1 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Bu performans, Macan Turbo'nun 502 beygirlik 911 GT3'ü sadece 1 saniye farkla geride bıraktığı anlamına geliyor.

Porsche, Macan 4 modeli için maksimum hızı 219 km/s, Macan Turbo modeli için ise 260 km/s olarak belirtiyor. Her iki araç da enerjilerini 270 kilovatlık şarj sistemini kullanarak alabilen 100 kilovat saatlik büyük bir batarya ile donatılmış durumda. Henüz resmi menzil verileri (EPA) açıklanmamış olsa da, ortalama bir menzil beklentisi olarak 500 km civarında bir değer düşünülüyor.

Taycan ile elektrikli otomobil pazarında büyük bir iddia oluşturan Porsche, bu iddiasını Macan 4 modeliyle daha da güçlendirecek. Yeni elektrikli modeli Macan 4, 79 bin dolardan başlayan fiyatlarla, özel versiyonu Macan Turbo ise 105 bin dolardan başlayarak tüketicilere sunulacak.

Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarında Taycan modeliyle dikkat çeken Porsche, Macan'ı 2024 yılı bitmeden Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor.