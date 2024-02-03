Porsche'den Tesla'ya Rakip Yeni Elektrikli Otomobil Geliyor!

Tesla hâlâ en popüler elektrikli otomobil üreticisi olabilir ancak Porsche performans alanında sektörde önemli bir yer edinmek istiyor. Şirketin elektrikli spor otomobili Taycan'ın son versiyonu, hem menzil hem de şarj hızlarında etkileyici bir sıçramaya olanak tanıyor.

Bir blog yazısında Porsche, yeni Taycan'ın 585 kilometre menzile ulaşabileceğini duyurdu. Şu anda mevcut olan modelin yalnızca 395 kilometre menzile ulaşabildiği düşünüldüğünde bu büyük bir artış anlamına geliyor.

Porsche'nin model serisinden sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Giek yaptığı açıklamada, şirketin "hızlı seyahat" stratejisi sayesinde bu menzile ulaşabildiğini söyledi.

Porsche'nin Yeni Elektrikli Otomobili 585 Kilometre Menzile Sahip

Elbette bu menzil Taycan'ın daha büyük Performance Battery Plus modeli kullanılarak elde edildi, bu nedenle daha uzun menzil isteyen müşterilerin daha fazla ödeme yapması gerekecek. Daha uzun menzile ek olarak, şirket Taycan'ın sahip olduğu şarj hızlarını da ciddi şekilde yükseltti. Autocar'ın bir raporuna göre yeni versiyonun %6 kapasiteden %80 kapasiteye şarj olması sadece 14 dakika sürüyor ve bu eşi benzeri görülmemiş bir süre.

Yeni elektrikli Taycan 90.000 dolardan başlıyor, bu nedenle Tesla'nın 86.000 dolardan başlayan Model S Plaid modeliyle oldukça yakından rekabet ediyor. Tesla'nın Plaid modeli tahmini 515 kilometre menzile sahip, bu yüzden Porsche bu alanda Tesla'yı geçmeyi başarmış durumda.

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