Oyuncak Hikâyesi Geri Dönüyor! Toy Story 5 İçin Yeni Fragman Yayınlandı

Toy Story ya da Türkçe adıyla Oyuncak Hikâyesi serisiinin yeni filmi Toy Story 5 için geri sayım başladı. Yakında vizyona girecek yapım için heyecan giderek artarken, animasyon filminden yeni bir fragman daha paylaşıldı. Yayınlanan görüntüler Buzz, Woody ve diğer oyuncakların bu kez teknolojiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. İşte yeni Oyuncak Hikâyesi 5 fragmanı...

Yeni Toy Story 5 Fragmanı Nasıl İzlenir?

Oyuncak Hikayesi 5 için yayınlanan yeni fragman, Pixar’ın resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı. 1 dakika 46 saniye uzunluğundaki video kısa sürede 200 binden fazla izlenme ve binlerce beğeni alarak animasyon filmi için beklentileri iyice artırdı. Tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yeni tantıım fragmanına baktığımzıda Bonnie’nin "Lilypad" isimli bir tabletle vakit geçirmeye başlaması nedeniyle oyuncakların kendilerini geri planda hissetmesine neden olduğunu görüyoruz. Buzz, Woody ve diğer ekip üyeleri çocukların değişen alışkanlıkları karşısında yeniden ilgi görmenin yollarını ararken, fragmanda hem duygusal hem de eğlenceli sahnelere yer veriliyor.

Toy Story 5 Konusu Ne Olacak?

Oyuncak Hikâyesi 5, oyuncakların teknolojiyle karşı karşıya kaldığı farklı bir hikâyeyi konu alacak. Bonnie’nin "Lilypad" isimli yeni bir tablet kullanmaya başlamasıyla birlikte Woody, Buzz ve diğer oyuncaklar çocukların artık dijital dünyaya daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kendilerini ikinci planda hissetmeye başlayacak. Animasyon filminde oyuncakların hem sürekli teknolojik açdan ilerleyen dünyaya ayak uydurma çabası hem de Bonnie ile bağlarını koruma mücadelesi anlatılacak.

Toy Story 5 Ne Zaman Yayınlanacak?

Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde vizyona girecek. Pixar ve Disney imzası taşıyan animasyon filmi dünya genelinde sinemalarda gösterime girecek. Yapımı hemen izlemek isteyenlerin sinemaya gitmesi gerekecek. Ancak bir süre sonra Disney+ platformunda yayınlanma ihtimali de oldukça yüksek.

Editörün Yorumu

Toy Story serisinin yıllardır bu kadar sevilmesinin en büyük nedeni yalnızca çocuklara hitap eden eğlenceli filmler olmaması. Pixar her filmde dostluk, büyümek ve vedalaşmak gibi duygusal temaları başarılı şekilde işlemeyi başardı. Bu nedenle Toy Story 5 için de beklentim oldukça yüksek. Ben de filmi Disney+ platformunda yayınlandığında izlemeyi düşünüyorum.