Porsche'nin Yeni Canavarı Geliyor: Sadece 77 Adet Üretilecek!

Porsche'nin yeni canavarı 911 GT3 R Rennsport, California'da düzenlenen 2023 Rennsport Buluşması'nda görücüye çıktı. Aracın Porsche'nin spor otomobil serisi 911'in yüksek performanslı modeli olan 911 GT3'ün bir versiyonu olarak üretildiği açıklandı.

Motor kuvveti ve diğer güçlü özellikleri yüzünden trafiğe çıkması yasak olan araçtan yalnızca 77 adet üretilecek. Ayrıca otomobilin diğer yarış araçlarından farklı tasarlandığı söylendi.

Ya Kurallar Olmasaydı?

911 GT3 R Rennsport, "kuralsız bir dünyada yaşıyor olsaydık hızı ve gücü nasıl kullanırdık?" düşüncesiyle üretildi. Aracın diğer tüm yarış otomobillerinden en büyük farkı bu olsa gerek.

Aracın Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) güç kurallarına uymadığı ve 612 beygir güç ürettiği biliniyor. Gücünü 4.2 litrelik altı silindirli motordan alan otomobil, 911 GT3 R’dan 20 km/s kadar daha yüksek hız getiriyor.

117 litrelik yakıt tankının yanı sıra motorun 9.400 RPM devir çevirebildiği söyleniyor. 1.240 kg ağırlığındaki model, Michelin Pilot Sport M S9 lastikleriyle sürüş deneyimini yükseklere çıkarıyor.

Araçta bulunan 3 farklı egzoz sistemi, sadece pist kurallarına bağlı olarak üretildi. 911 GT3 R Rennsport'un arkasındaki devasa kanadın sahip olduğu basma kuvveti, aracı bir anda neredeyse uçuruyor.

Sınırlı sayıda üretilen yeni canavarın 1 milyon doların üstünde satışa çıkacağı söyleniyor.

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