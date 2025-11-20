Dev Ekran Kartı Üreticisinden Korkutan Açıklama! Zam Yolda

Son aylarda bellek tedariğinde yaşanan sıkıntılar, teknoloji pazarında artan fiyatların temel nedeni haline geldi ve görünen o ki bu artışlar yakın zamanda durmayacak. Bazı markalar şimdiden bu tabloya göre hareket etmeye başlarken, geçtiğimiz günlerde NVIDIA ve AMD’nin daha uygun fiyatlı ekran kartlarının üretimini geri plana çekebileceği iddia edildi.

Ortaya çıkan yeni bilgiler ise 2026’ya yaklaşırken bellek tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle ekran kartı fiyatlarının da ciddi şekilde artacağını gösterdi. İşte ayrıntılar...

Ekran Kartı Üreticileri Uyardı: Fiyat Artışları Yolda!

Tayvan merkezli ekran kartı üreticisi PowerColor, yaptığı açıklamada kullanıcılara 2026’da yaşanacak fiyat artışları konusunda uyarıda bulundu. Her ne kadar bunun satışları artırmaya yönelik bir strateji olabileceği düşünülse de sektörün farklı noktalarından gelen bilgiler de aynı tabloyu işaret ediyor.

Paylaşılan verilere göre DRAM fiyatları son bir yılda yüzde 170’in üzerinde artış gösterdi. Bu durum ekran kartlarından akıllı telefonlara, bilgisayarlardan oyun konsollarına kadar geniş bir ürün yelpazesini doğrudan etkiliyor.

Bellek maliyetlerinin bu kadar yükselmesi, üreticilerin bazı ürünlerini ertelemesine ve gelir hedeflerini tutturamamasına yol açabilir. Son kullanıcı açısından en belirgin sonuç ise elektronik ürünlerde, özellikle de ekran kartlarında ciddi seviyede fiyat artışlarının yaşanması.

Öte yandan bazı şirketlerse bellek kıtlığının etkilerini tüketiciye en az seviyede yansıtmak için çeşitli adımlar atıyor. Buna ek olarak Xiaomi gibi firmalar ise fiyatlar artsa bile tedarik sorunuyla karşılaşmamak için özel anlaşmalar yaparak bellek stoğunu garanti altına alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.