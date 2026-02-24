Pozitif Teknoloji'den Apple Kullanıcılarına Müjde! Yurt Dışından Getiremediklerinizi Türkiye'den Alacaksınız

Apple ürünlerini Türkiye'de en uygun fiyata alabileceğiniz adres olan Pozitif Teknoloji, ürün ailesini genişletiyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise aksesuar pazarında oldu. Pozitif Teknoloji, Satechi ve ZAGG’ın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduğunu duyurdu. İş birliği kapsamında, ZAGG bünyesinde yer alan Mophie markasının ürünleri de Pozitif Teknoloji güvencesiyle Türkiye pazarında sunulacak.

Pozitif Teknoloji, Satechi ve ZAGG'ın Türkiye Distribütörü Oldu

Türkiye'de Apple ürünleri dendiğinde akla gelen ilk satıcı olan Pozitif Teknoloji, uluslararası aksesuar markalarıyla yaptığı yeni iş birliğini duyurdu. Şirket, Apple ürünleri için ürettiği aksesuarlarla tanınan Satechi ve ZAGG'ın Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduğunu açıkladı.

Kullanıcılar, bu stratejik ortaklık sayesinde artık Apple ekosistemiyle uyumlu aksesuarlara daha kolay erişebilecek. Bu hamle yurt dışından ürün almanın imkansız hale geldiği günümüzde kaliteli ürünlere erişmek isteyen kullanıcılar için müjde niteliğinde bir gelişme.

Özellikle de Pozitif Teknoloj'nin fiyat politikaları göz önünde bulundurulduğunda. Şirket uzun süredir Apple ürünlerini uygun fiyata kullanıcılara sunması ile biliniyor. Basit bir örneklendirme yapmak gerekirse Amazon ve Hepsiburada'da 44 bin TL gibi bir fiyat etiketiyle satılan M2 MacBook Air, PT'de öğrenci indirimiyle 34 bin TL'ye alınabiliyor.

Ya da M5 işlemcili MacBook Pro, çoğu e-ticaret platformunda 85 bin TL'ye satılırken Pozitif Teknoloji'de 79.999 TL'ye bulunabiliyor. Üstelik PT'den birkaç kez ürün almış biri olarak söyleyebilirim ki cihazlarında en ufak bir sorun bile yok. Şimdi MacBook ile aksesuar iş birliği arasında bir bağlantı kurmakta zorlanabilirsiniz.

Burada anlatmaya çalıştığımız şey çoğu distribütörün askine Pozitif Teknoloji 1 TL'ye getirdiği bir ürünü 3 TL'ye satarak fırsatçılık yapmıyor. Bu nedenle Satechi ve ZAGG ürünlerinin fiyatının yurt dışı fiyatlarına kıyasla çok da farklı olmayacağını söyleyebiliriz. Elbette ki gümrük gibi bazı giderlerin yarattığı farklar olacaktır.

Not: Belirtmekte fayda var ki bu haber için Pozitif Teknoloji ile bir iş birliği ya da reklam anlaşması yapılmamıştır. Eğer çok fazla övdüğümü düşünüyorsanız bu tamamen şirketin sunduğu fiyat avantajından.

Pozitif Teknoloji, söz konusu markaların ürünlerini çok yakında kendi sitesi üzerinden kullanıcılarla buluşturacak. Satechi ürünleri şirketin internet sitesinde yer almaya başladı bile. Diğer ürün ve markaların da kısa süre içerisinde siteye eklenmesi bekleniyor.