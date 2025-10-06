Yeni Predator Filmi Geliyor! Fragman Yayınlandı

Predator: Badlands filminden yeni bir fragman yayınlandı. Yeni filme dair çok daha detaylı bir bakış atma imkânı sunan fragman, yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden on binlerce kişi tarafından izlendi. 20th Century Studios tarafından paylaşılan fragmana yüzlerce yorum gelirken beğeni sayısı ise 7 bini aştı.

Predator: Badlands'in Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Predator: Badlands'in yeni fragmanı, filmin şimdiye kadar gördüğümüz en karanlık yapımlardan biri olacağını gözler önüne serdi. Gerilim seviyesini had safhaya çıkaran karşılaşmaya odaklanan fragmanın geneline bakılacak olursa en iyi distopya filmleri arasında yerini alması kaçınılmaz olacak gibi görünüyor.

Predator serisi özellikle 2022 yapımı Prey ile çıtayı arşa çıkarmıştı. Bu film, izleyicileri özgün bir hikâye ile geçmişe götürürken bu devam filmi ise gelecekte geçecek. Prey, sadece belirli platformlarda yayınlanmıştı ancak bu film, sinemalarda gösterime girerek çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Predator: Badlands Vizyon Tarihi

Predator: Badlands (Predator: Vahşi Topraklar), 7 Kasım'da gösterime girecek. Sinemalarda gösterime girdikten sonra dijital yayın platformlarına da gelecek. Filmin Disney+ gibi platformlar üzerinden yayınlanacağı ileri sürülüyor ancak vizyon tarihinden ne kadar bir süre sonra dijital platformlara geleceği hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Predator: Badlands Oyuncuları

Predator serisinin bu devam filmin başrollerini Elle Fanning ve Dimitrius Schuster-Koloamatangi paylaşacak. Predator serisini bir kenarda tutarsak Elle Fanning daha önce Malefiz, Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez, Neon Şeytan, Hayatın Kıyısında, Super 8 ve Düşler Bahçesi filmlerinde rol almıştı.

Yeni Zelanda doğumlu Dimitrius Schuster-Koloamatangi'nin daha önce yer aldığı yapımlar arasındaysa 2019 yapımı Jonah, 2021 yapımı The Panthers ve 2023 yapımı Red, White & Brass filmleri bulunuyor. Oyuncunun Badlands'de Elle Fanning'le birlikte harika bir performans sergileyerek seyircilere harika bir zaman geçirme fırsatı sunması bekleniyor.