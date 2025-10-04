Peaky Blinders Filmi İçin Tarih Verildi! Yakında Geliyor

Peaky Blinders'ın uzun bir zamandır beklenen filminin ne zaman izleyicilerle buluşacağı belli oldu. Cillian Murphy'nin bir kez daha Tommy Shelby karakterini canlandıracağı filmin çekimlerinin tamamlandığı açıklandı. Oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı da netlik kazandı.

Peaky Blinders Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Cillian Murphy tarafından paylaşılan bilgilere göre Peaky Blinders filmi 2026 yılında yayınlanacak. Netflix'e gelecek olan film, Tom Harper tarafından yönetilecek. Senaryo ise dizinin yaratıcısı Steven Knight tarafından yazılacak. Murphy, "Görünüşe göre Tommy Shelby'nin benimle işi bitmemiş. Peaky Blinders'ın film versiyonunda Steven Knight ve Tom Harper ile yeniden çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Peaky Blinders Filminin Konusu Ne Olacak?

Peaky Blinders filmi, altı sezon boyunca devam eden dizinin devamını konu alacak. 1919-1934 yıllarının Birmingham'ında geçecek filmde Shelby ailesinin kaos ortamında yükselme çabası işlenecek. Filmin yönetmeni Knight, Peaky Blinders hikâyesinin II. Dünya Savaşı sırasında geçen bu versiyonunda ülkenin savaşta olacağını belirtti.

Yönetmen Harper, daha önce Peaky Blinders'ın ilk sezonlarını yönetmişti. Son yaptığı açıklamada ise Peaky Blinders'ı 10 yıldan uzun bir süre önce ilk kez yönetirken dizinin nasıl bir noktaya geleceğini bilmediğini ancak oyuncu kadrosu ve senaryonun inanılmaz bir etkisi olacağını öngördüğünü söyledi.

Yeni filme detaylı bakış atma fırsatı sunmasa da birkaç önemli görüntü de paylaşıldı. Yukarıda da görebileceğiniz üzere bunlardan biri, yan yana oturan Cillian Murphy ile Steven Knight'ı içeriyor. Bu arada Murphy'yi orada görmeye alışmamız gerekecek çünkü Peaky Blinders'ın 7. ve 8. sezonları yolda ve yapımcılığını Murphy üstlenecek.

Dizinin iki yeni sezonu da onaylandı. Her sezon 6 bölümden oluşacak. Yeni sezonlarda bildiğimiz Shelby ailesinin yerine sonraki kuşağı göreceğiz. Bu da Cillian Murphy'nin Tommy Shelby karakteriyle kamera önünde görünme ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Yine de yeni sezonların senaryosuna dair çok az şey var ve bu nedenle kesin bir şey söylememek gerekiyor.

Peaky Blinders Filminin Oyuncuları