Predator Hayranları, Badlands'te Bambaşka Bir Evrene Gidiyor!

20th Century Studios'un paylaştığı ilk fragman ve afişle Predator: Badlands resmen gün yüzüne çıktı. Yönetmen koltuğunda Prey ile seriye taze bir soluk getiren Dan Trachtenberg oturuyor.

Filmin dikkat çekici yanıysa klasik Predator temasını terk edip, gelecekte geçen bambaşka bir maceraya odaklanıyor oluşu.

Predator: Badlans Vizyon Tarihi ve Fragman

7 Kasım 2025'te sadece sinemalarda gösterime girecek olan Predator: Badlands; IMAX, Dolby Cinema, Cinemark XD, 4DX ve ScreenX gibi yüksek çözünürlüklü formatlarla izleyicilere ulaşacak.

Filmin yapımcılığını ise John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt ve Brent O'Connor üstleniyor. Fragman, serinin hayranları için bol aksiyonlu ve atmosferik bir filmin sözünü veriyor. Fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz:



Orijinal Hikayeden Uzakta Bir Macera

Bu kez hikaye uzak bir gezegende geçiyor. Klanından dışlanmış genç bir Predator, Dimitrius Schuster-Koloamatangi tarafından canlandırılıyor. Thia adındaki insan kadın ise Elle Fanning tarafından. Hikaye bu iki karakterin yollarını kesiştiriyor. İkili, hem düşmanlarına karşı mücadele ediyor hem de avcının kendine layık bir rakip bulma arayışında tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.