Prens 3. Sezon 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Prens dizisinin 3. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yaptığı dizinin yeni fragmanı, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı. Videonun görüntülenme sayısı 218 bine ulaştı.

Prens 3. Sezon 6. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin 3. sezon 6. bölüm fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 5 saniye uzunluğundaki video, yeni bölüm hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tanıtım videosuna göre Prens ve ekibi, Osmanlı İmparatorluğu'na yolculuk edecek.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

En iyi Max dizileri arasında yer alan yapımda Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.