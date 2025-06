Geceleri Uykumuzu Kaçıran Hayalet Avı Oyunu Film Oluyor

En fazla dört kişilik takımlarla, gerekli malzemeleri alıp hayaletli bir evi keşfe çıkarak o hayaletin türünü anlamaya çalıştığımız korku oyunu Phasmaphobia, şu sıralar beyazperdeye uyarlanıyor. Korku türünün en kuvvetli isimlerinden Atomic Monster ve BlumHouse, bu amaç için bir araya geldi.

James Wan'ın başında olduğu Atomic Monster, The Nun ve The Conjuring gibi serilerin mimarı. Blumhouse ise Five Nights at Freddy's ile ün salmış bir stüdyo. İkili, 23 milyondan fazla kopya satan Phasmaphobia'nın filmi için kolları sıvadı.

Phasmaphobia Filmi Detayları

Şu an için filmle ilgili fazla detay yok. Örneğin; projenin adı, oyuncu seçimleri, sete çıkış tarihi gibi detaylara yer verilmedi. Şimdilik sadece filmin geliştirilme aşamasına geçildiği söylendi. Ancak, milyonlarca kişiye ulaşmış geniş bir oyunun sinema dünyasında boy göstermesinin kolay olmadığı da belirtildi.

Bu tür büyük bir yapımın tamamlanmasının zaman alacağı düşünülüyor.

Kinetic Games'in Gururlu Günü

Kinetic Games direktörü Daniel Knight, projenin duyurusuyla ilgili basın açıklamasında, Phasmaphobia filmi uyarlamasını geliştirme aşamasına başladıklarını büyük bir mutlulukla duyurdu ve şöyle ekledi: