Prens Dizisinin 3. Sezonu İçin İlk Fragman Yayınlandı: Yeni Sezon Yakında Geliyor!
BluTV'nin popüler komedi dizisi Prens'in 3. sezonu için ilk fragman yayınlandı. İşte heyecan seviyesini artıran videoya dair detaylar!
BluTV'nin en popüler dizilerinden biri olan Prens dizisinin yeni sezonu ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Prens'in 3. sezonu için ilk fragman paylaşıldı. Yayınlanan video, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.
Prens Dizisinin Yeni Sezonu İçin Fragman Paylaşıldı
BluTV'nin resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video 1 dakika uzunluğunda. Prens'in yer aldığı video, yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza yardım ediyor. Fragmanın sonunda ise "3. sezon yakında" kelimeleri bulunuyor.
Prens Dizisi Konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Prens Dizisi Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.
Prens Dizisi 3. Sezon Ne Zaman?
Prens dizisi 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Prens yeni sezon yayın tarihi ve dahası!
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