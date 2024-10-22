Prens Dizisinin 3. Sezonu İçin İlk Fragman Yayınlandı: Yeni Sezon Yakında Geliyor!

BluTV'nin en popüler dizilerinden biri olan Prens dizisinin yeni sezonu ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Prens'in 3. sezonu için ilk fragman paylaşıldı. Yayınlanan video, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.

Prens Dizisinin Yeni Sezonu İçin Fragman Paylaşıldı

BluTV'nin resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video 1 dakika uzunluğunda. Prens'in yer aldığı video, yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza yardım ediyor. Fragmanın sonunda ise "3. sezon yakında" kelimeleri bulunuyor.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.

Prens dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler komedi dizisinin ilk iki sezonunu izlediniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.