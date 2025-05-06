Heyecanlandıran Gelişme: Prens 3. Sezon 1. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Prens dizisinin 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon yayın tarihi ve dahası!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği Prens dizisinin 3. sezonuna heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Prens dizisinin 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Prens 3. Sezon 1. Bölüm Fragmanı

Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin yeni fragmanı paylaşıldı. 1 dakika uzunluğundaki video, üçüncü sezonun birinci bölümünde hangi olayların gerçekleşeceğine dair bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Prens 3. Sezon Yayın Tarihi

Prens dizisinin 3. sezon 1. bölümü 9 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanacak.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

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Prens Dizisi Oyuncuları

  • Giray Altınok
  • Serdar Orçin
  • Ceyda Düvenci
  • Derya Pınar Ak
  • Aslı Tandoğan
  • Çağdaş Onur Öztürk
  • Onur Özaydın
  • Bahadır Vatanoğlu
  • Canberk Gültekin
  • Kerem Özdoğan
  • Çağlar Ertuğrul
  • Kürşat Demir

Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.

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