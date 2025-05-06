Heyecanlandıran Gelişme: Prens 3. Sezon 1. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Prens dizisinin 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon yayın tarihi ve dahası!
Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği Prens dizisinin 3. sezonuna heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Prens dizisinin 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı.
Prens 3. Sezon 1. Bölüm Fragmanı
Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin yeni fragmanı paylaşıldı. 1 dakika uzunluğundaki video, üçüncü sezonun birinci bölümünde hangi olayların gerçekleşeceğine dair bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Prens 3. Sezon Yayın Tarihi
Prens dizisinin 3. sezon 1. bölümü 9 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanacak.
Prens Dizisi Konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Var Bunlar Dizisi 3. Sezon Ne Zaman?
Var Bunlar dizisinin yeni sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu. Peki, Var Bunlar'ın 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar!
Prens Dizisi Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.