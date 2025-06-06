1000 TL Değerindeki 9 Oyun Prime Gaming'te Ücretsiz Oldu

Amazon Prime Gaming'de 1000 TL değerindeki 9 farklı oyun, ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduysa da aboneler bu kampanyadan pek memnun olmadı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Haziran ayına özel Prime Gaming içerikleri açıklandı. Amazon Prime üyeliğiyle sunulan bu hizmet kapsamında, kullanıcılar bu ay toplam 9 oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Üstelik bu oyunlar, bir kez kütüphaneye eklendiğinde süresiz olarak orada kalıyorlar.

Ancak diğer rakiplerin ücretsiz verdiği oyunlara kıyasla Prime Gaming'in sadece 9 oyun vermesi, abonelerin tepki göstermesine sebep oldu. Oyuncular, pek beğenemedikleri bu 9 oyunun bir kampanya olacak düzeyde olmadığını düşünüyor.

Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunar — 9 Haziran 2025

Haziran ayı süresinde her oyun sırasıyla açılacak. Bu ücretsiz oyunlar şöyle:

  • Mordheim: City of the Damned 
  • The Abandoned Planet
  • Station to Station (12 Haziran) 
  • Death Squared (12 Haziran) 
  • Dark Envoy (19 Haziran) 
  • FATE: Undiscovered Realms (19 Haziran) 
  • Thief: Deadly Shadows (26 Haziran) 
  • Jupiter Hell (26 Haziran) 
  • Gallery of Things: Reveries (26 Haziran) 

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