1000 TL Değerindeki 9 Oyun Prime Gaming'te Ücretsiz Oldu

Haziran ayına özel Prime Gaming içerikleri açıklandı. Amazon Prime üyeliğiyle sunulan bu hizmet kapsamında, kullanıcılar bu ay toplam 9 oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Üstelik bu oyunlar, bir kez kütüphaneye eklendiğinde süresiz olarak orada kalıyorlar.

Ancak diğer rakiplerin ücretsiz verdiği oyunlara kıyasla Prime Gaming'in sadece 9 oyun vermesi, abonelerin tepki göstermesine sebep oldu. Oyuncular, pek beğenemedikleri bu 9 oyunun bir kampanya olacak düzeyde olmadığını düşünüyor.

Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunar — 9 Haziran 2025

Haziran ayı süresinde her oyun sırasıyla açılacak. Bu ücretsiz oyunlar şöyle: