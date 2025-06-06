1000 TL Değerindeki 9 Oyun Prime Gaming'te Ücretsiz Oldu
Amazon Prime Gaming'de 1000 TL değerindeki 9 farklı oyun, ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduysa da aboneler bu kampanyadan pek memnun olmadı.
Haziran ayına özel Prime Gaming içerikleri açıklandı. Amazon Prime üyeliğiyle sunulan bu hizmet kapsamında, kullanıcılar bu ay toplam 9 oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Üstelik bu oyunlar, bir kez kütüphaneye eklendiğinde süresiz olarak orada kalıyorlar.
Ancak diğer rakiplerin ücretsiz verdiği oyunlara kıyasla Prime Gaming'in sadece 9 oyun vermesi, abonelerin tepki göstermesine sebep oldu. Oyuncular, pek beğenemedikleri bu 9 oyunun bir kampanya olacak düzeyde olmadığını düşünüyor.
Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunar — 9 Haziran 2025
Haziran ayı süresinde her oyun sırasıyla açılacak. Bu ücretsiz oyunlar şöyle:
- Mordheim: City of the Damned
- The Abandoned Planet
- Station to Station (12 Haziran)
- Death Squared (12 Haziran)
- Dark Envoy (19 Haziran)
- FATE: Undiscovered Realms (19 Haziran)
- Thief: Deadly Shadows (26 Haziran)
- Jupiter Hell (26 Haziran)
- Gallery of Things: Reveries (26 Haziran)
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