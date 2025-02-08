Şubat Ayında Kaçırmamanız Gereken En İyi Yapımlar: Cobra Kai, Reacher ve Dahası

Bu ay dizi ve film tutkunları için oldukça dolu geçecek. Popüler yayın platformları Netflix, HBO, Prime Video ve Apple TV+ pek çok yapımın devamını getirmeye hazırlanırken listede yeni yapımlar da sevenlerine göz kırpıyor.

İşte Şubat ayında kaçırmamanız gereken 7 büyük yapım:

Reacher 3. Sezon ile Geri Dönüyor

Aksiyonun tavan yaptığı Reacher, 3. sezon ile karşımızda. 20 Şubat tarihinde Prime Video üzerinde prömiyer yapacak olan yeni sezon yedinci Reacher kitabı "Persuader"dan uyarlandı. Reacher bu sezonda bir suç örgütüne sızarak kayıp bir federal ajanı kurtarmaya çalışıyor. Ancak işler beklediğinden çok daha karmaşık bir hale geliyor.

3. sezonuyla geri dönen bir diğer dizi ise The White Lotus. HBO/Max platformunda 16 Şubat'ta bizlerle olacak. HBO'nun detaylarını gizli tuttuğu yeni sezonda, lüks bir tatil köyünde bir hafta boyunca yaşanan çarpıcı olaylar konu alınıyor. Dizinin çekimleri Tayland'da gerçekleşti.

Netflix Şubat 2025: Cobra Kai ve Zero Day

Netflix'in en sevilen serilerinden biri büyük finaline ulaşmak üzere. Sekai Taikai turnuvasının şaşırtıcı sonucu sonrası, Miyagi-Do ve Cobra Kai geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. 1984 All Valley Karate Turnuvası'ndan tam 40 yıl sonrasını konu alacak yeni bölüm 13 Şubat'ta Netflix'te olacak.

20 Şubat 2025'te ise Robert De Niro'nun ilk TV dizisi olarak kayıtlara geçen Zero Day geliyor. Eski NBC News Başkanı Noah Oppenheim ve Narcos'un yaratıcısı Eric Newman tarafından hazırlanan dizi, ABD Başkanı'nın ülke çapında gerçekleşen bir siber saldırıyı çözmeye çalışmasını konu alıyor.

1923 İkinci Sezon Tarihi

Paramount+ platformunun Yellowstone prequel serisi 1923, zorlu Montana kışında Dutton ailesinin hayatta kalma mücadelesine devam ediyor. Harrison Ford ve Helen Mirren'ın başrollerinde olduğu dizi, aile içi gerilimler ve sert doğa koşullarıyla dikkat çekerken bu dizinin ikinci sezonu için tarih 21 Şubat 2025 olarak belirlendi.

Son olarak Hulu'nun büyük ses getiren yeni dizisi Paradise, Şubat ayı boyunca yeni bölümleriyle karşımızda olacak. Sterling K. Brown'ın başrolde olduğu dizide bir başkanlık korumasının işlediği cinayet sonrası tamamen beklenmedik olaylarla gelişen gerilimli hikayesi anlatılacak.