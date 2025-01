Netflix, 2025'te Çıkacak Yeni Sezonları Muhteşem Bir Videoyla Duyurdu

Kısa süre önce Squid Game'in 3. sezon yayın tarihi duyurulmuştu. Netflix Türkiye, bu duyurunun ardından 2025 yılında yayınlanacak yeni sezonları ve filmleri açıkladı. Pek çok dizi ve filmin dahil edildiği video, sürükleyici olması nedeniyle büyük beğeni topladı.

Netflix'te 2025'te Hangi Dizi ve Filmler Gelecek?

Netflix Türkiye, resmî YouTube kanalı üzerinden bir video paylaştı. 2 dakika 54 saniye uzunluğundaki videoya göre popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine bu yıl çok sevilen dizilerin yeni sezonları ve filmler eklenecek.

2025 yılında Stranger Things ve Squid Game'in final sezonunda neler olacağını öğreneceğiz. Bu yıl ayrıca Wednesday, Emily in Paris, Black Mirror, The Witcher, You, Cobra Kai, Alice in Borderland dahil olmak üzere pek çok dizinin yeni sezonu yayınlanacak.

Paylaşılan videoya göre bu yıl izleyiciler ile buluşacak filmler arasında ise Mutlu Gilmore 2, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Sanal Ülke, Hücre 211, Long Story Short ve daha pek çok yapım yer alıyor.

Yıllardır beklenen Stranger Things'in yeni sezonu ile ilgili geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Beşinci yani final sezonun ikiye bölüneceği öne sürülmüştü. İddiaya göre Dizinin bazı bölümleri ekim ayında, geriye kalan bölümler ise kasım ayında izleyiciler ile buluşacak. Buna dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.