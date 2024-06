Ubisoft'un Sevilen Oyunu Prince of Persia The Lost Crown, Steam'e Geliyor: Peki Ne Zaman?

Ubisoft'un bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Prince of Persia The Lost Crown ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yılın sevilen oyunlarından biri olan Prince of Persia The Lost Crown, bu yaz sonunda Steam'e geliyor.

Hâlihazırda Ubisoft'un diğer oyunlarında da sürdürdüğü politikasına göre PC tarafında Ubisoft oyunları yalnızca Ubisoft Store ve Epic Games Store'da piyasaya sürülüyor. Son dönemde Ubisoft pek çok oyununu Steam'e getiriyor olsa da hepsini Steam'de göremiyoruz.

Prince of Persia The Lost Crown Steam Çıkış Tarihi

Prince of Persia serisi uzun süredir yeni bir oyun görmezken bu yıl seri için oldukça hareketli bir yıl oldu. Birden fazla yeni oyunun geldiği seride bu yılki en dikkat çeken oyunlardan biri Prince of Persia The Lost Crown'du.

Bugün Steam sayfası açılan oyunun Steam'de çıkış tarihi 8 Ağustos 2024 olarak belirlenmiş durumda. Fiyat konusunda henüz bir bilgi yok ve Ubisoft, Steam'e getirdiği oyunları ne yazık ki ön siparişe açmıyor.

Prince of Persia The Lost Crown Hakkında

Uzay ve zamanı dilediğiniz gibi kontrol edebileceğiniz, mitolojik Pers dünyasında geçen bu benzersiz ve heyecan dolu aksiyon-macera platform oyununa kendinizi kaptırın.

Zaman güçlerinizi, savaş ve platform yeteneklerinizi kullanarak ölümcül kombolar yapın. Zamanın yozlaştırdığı düşmanlar ve mitolojik yaratıkları alt edin.

Peki siz daha önce Prince of Persia The Lost Crown'ı oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.