Pro Max Devri Sona Eriyor: iPhone 16 Ultra mı Geliyor?

iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesinin üzerinden daha çok geçmemesine rağmen iPhone 16 serisi ile ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Bugün ortaya çıkan söylenti esasında son dönemin ana gündemlerinden biri. Son 1 yıldır Apple'ın iPhone 15 serisinde Pro Max modeli Ultra olarak değiştireceği söyleniyordu ancak bu durum gerçekleşmedi.

Şimdi ise basına yeni yansıyan haberler Apple'ın en üst düzey modeline nihayet bu değişikliği iPhone 16 serisi ile uygulayacağını ve "Pro Max" yerine "Ultra" adını kullanacağını belirtiyor.

iPhone 16'nın Kamera Modülleri Vision Pro ile Uyumlu Olabilir

Apple'ın nihai hedefine göre bu İsim değişikliği sadece göstermelik değil. Apple muhabiri Majin Bu gibi kaynaklar iPhone 16 Ultra'nın üç yeni kompakt kamera modülü sunacağını öne sürüyor. Bunu özellikle ilginç kılan şey, bu modüllerin Vision Pro kulaklıkla uyumlu olacağının söylenmesi ve muhtemelen artırılmış gerçeklik deneyimlerini yepyeni bir seviyeye taşıyacak olması.

Pil ömründe de bu doğrultuda önemli iyileştirmeler olacak. Standart iPhone 16'nın 120 Hz yenileme hızına sahip ekranla geleceği ve pil tasarrufu için yeni bir teknoloji kullanacağı söyleniyor. Görünüşe bakılırsa Apple bizi çok daha uzun süre fişten uzak tutmayı planlıyor.

Şimdilik seriye dair daha net detaylar mevcut değil ancak geride bıraktığımız yıl boyunca yeni serinin ana gündeminin "Ultra" isimlendirmesi olduğu düşünüldüğünde, Apple'ın bu yıl da aynı söylentilere ev sahipliği yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Peki siz bu isim değişikliği ve gelecek olan yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.