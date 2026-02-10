Bütçe Dostu Mouse Vader X Tanıtıldı! 12.800 DPI ve Dahası

Portronics, yeni kablolu oyuncu mouse Vader X'i tanıttı. Profesyonel oyuncular ve oyun oynamaya yeni başlayanları hedef alan bu mouse, özellikle uzun süreli kullanımlara uygun olacak şekilde geliştirildi. Kullanıcının rahat edeceği bir tasarıma sahip olması ve yüksek DPI değerlerine ulaşabilmesi gibi avantajlar sunuyor.

Vader X Özellikleri

Vader X, saniyede 7000 FPS değerinde görüntü işleme hızına sahip yüksek hassasiyetli sensörle donatıldı. Bu, her el hareketinin herhangi bir takılma olmadan yüksek doğrulukla takip edildiği anlamına geliyor. Hızlı tepkiler vermeniz gereken Counter-Strike 2 ve Valorant gibi FPS oyunları oynarken ciddi bir avantaj elde edebiliyorsunuz.

Bu yeni oyuncu mouse, 12.800 DPI'a kadar hassasiyet ayarı sunuyor. Böylece düşük DPI değerinde bile oldukça hızlı bir şekilde nişan alabiliyorsunuz. Farede toplam 7 adet işlev atalanabilen tuş mevcut. Özel yazılım üzerinden bunların her birine tıklandığında ne olacağını belirlemeniz mümkün. Örneğin bir oyunda üç farklı tuşa basarak yapacağınız bir komboyu sadece tek tuşa indirebiliyorsunuz. Yetenek kullanmayı gerektiren oyunlarda da klavye olmadan hızlı işlem yapmayı mümkün hâle getiriyor.

Özelleştirilebilen RGB aydınlatma ile birlikte gelen mouse, odanızın atmosferi üzerinde kritik rol oynuyor. 1,5 metre uzunluğuna kablo içeren fare, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Böylece hemen hemen her tarza hitap ettiği söylenebilir.

Vader X Fiyatı

Vader X için 1.499 rupi (722 TL) fiyat etiketi belirlendi ancak Portronics, ürünlerini genellikle sadece Hindistan pazarına özel olarak sunuyor. Markanın burada henüz bir distribütörü olmadığı için yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Yine de bu mouse, ileride Türkiye'deki satıcılar aracılığı ile Türkiye'de de satın alınabilir hâle gelebilir.