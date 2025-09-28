Çok Akıcı Bir Hayatta Kalma Oyunu Geliyor! Fragman Yayınlandı

Hayatta kalma türünü sevenler için harika bir oyun geliyor. Birbirinden korkutucu ve güçlü yaratıklarla dolu Project Retrograde'in duyuru fragmanı yayınlandı. Dövüş mekanikleri inanılmaz görünen oyun, birçok platformda oynanabilir olacak. Çoğu oyuncunun beklentisini karşılayacak hikâye ve grafiklere sahip olacak gibi görünüyor.

Project Retrograde'in Fragmanı Yayınlandı

Project Retrograde, Invercity Games Works tarafından geliştirilen hikâye odaklı bir hayatta kalma oyunu olacak. Şimdiye kadar gördüğümüz birçok hayatta kalma oyunundan farklı olarak aksiyonun ön planda yer aldığı bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Oyun, daha önce Sleeping Dogs gibi oyunlarda da gördüğümüz kung fu odaklı bir dövüş mekaniğine sahip.

Bu yüksek tempolu oyunda tipik hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi keşifler yapacağız, yağmalama yoluyla kaynak toplayacağız. Ancak tüm bunları yaparken gözlerimizi de dört açacağız çünkü her an bir yerlerden sizi yaratıklar çıkabilir. Fragmanda da gördüğümüz üzere oyunda çok çeşitli yaratıklar yer alacak. Bunların çoğunu alt etmek nispeten basit olacak fakat bazıları sizi bir hayli uğraştıracak.

En iyi zombi oyunları arasına katılması beklenen Project Retrograde'de bize fırlatılan baltayı yakalayıp geri yaratığa fırlatmak gibi önemli özellikler yer alacak. Ayrıca varillere ateş ederek kalabalık bir zombi sürüsünden bir çırpıda kurtulabileceksiniz. Bu, özellikle kendinizi kapana kısılmış hissettiğiniz zamanlarda bir kurtarıcı olabilir. Bir varile vurarak zombilerin üstüne atabilir ve havadayken silahınızla ateş ederek hepsini etkisiz hâle getirebilirsiniz.

Oyunda kullanacağınız bazı silahların yaratıklar üzerinde inanılmaz bir etkisi olacağını da belirtmek gerekiyor. Hâlâ geliştirilme aşamasında olan oyunun fragmanında çok fazla silah göremiyoruz ancak bazı silahları gerçekten çok dikkatli bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bu silahlar yeri geldiğinde sizin için tam anlamıyla bir hayat kurtarıcı olacak.

Bu oynanış fragmanının bir kısmının oyun içi sinematiklerden, bir kısmının ise oynanış görüntülerinden oluştuğunu belirtelim. Aktarılanlara göre oyun hâlâ geliştirme aşamasında ve bu fragmanda son hâlini görmüyoruz. Oyunun resmî çıkış tarihi belirtilmese de PlayStation 5, PC (Steam) ve Xbox için piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.