Resident Evil Requiem'in Uzun Oynanış Videosu Yayınlandı

Resident Evil Requiem, 2026'nın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Oyun için şimdiye kadar iki fragman yayınlandı. Her iki fragman da oyuncular tarafından nefesler tutularak izlense de Resident Evil serisinin hayranları için yeterli olmadı ve daha fazlasını istediler. Capcom ise ilk uzun oynanış videosunu paylaşarak oyuncuların beklentilerini yeniden zirveye çıkardı.

Resident Evil Requiem'in Uzun Oynanış Videosu Çıktı

Capcom, TGS 2025'te Resident Evil Requiem'in uzun oynanış videosunu paylaştı. Oynanış videosunda Grace Ashcroft, elleri ve kolları bağlı bir şekilde gözlerini açıyor. Ters bir şekilde duran Grace, daha sonra kanının çekildiğini fark ediyor. Akıllıca bir hamle yaparak şişeyi kırıyor, onu alıp sivri kısmıyla kollarımızı çözüyor ve oradan kurtuluyoruz.

Fragmanın ilerleyen kısmında Resident Evil serisinin olmazsa olmazı karanlık koridorlardan geçiyoruz. Çevre etkileşimine oldukça önem verildiği görülüyor. Çekmeceleri açarak anahtarları buluyor, kapıları açıyoruz. Oyunda karanlık koridorlardan geçmek için çakmak gibi çeşitli aletler bulup kullanıyoruz fakat ışığa rağmen o koridorlar sizi rahatsız etmeye devam ediyor.

Oynanış videosu, zombilere de yer veriyor. Hatta Nemesis'ten bile daha korkutucu büyük bir yaratıkla karşı karşıya kalıyoruz. Devasa dişlerine kadar gördüğümüz bu canavardan kaçmak ise bir hayli zor olacak. Başlangıçta silahımız olmadığı için bir şey yapmamız mümkün değil ama normal bir silahın üzerinde işe yarayacağı da şüpheli. Kolaylıkla alt edilebilecek zombiler gibi görünmüyor.

Resident Evil Requiem Konusu

Resident Evil Requiem, terk edilmiş bir otelde kimliği belirsiz cesedin bulunmasının ardından davaya atanan Grace Ashcroft'ın başına gelen olayları konu alıyor. Burası sıradan bir otel değil. Grace'in annesi, sekiz yıl öncede burada öldürüldü ve burada neler olup bittiğini öğrenmenin tek yolu, geçmişle yüzleşmekten geçiyor.

Resident Evil Requiem Çıkış Tarihi

En iyi zombi oyunları arasında yer almaya hazırlanan Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Serinin dokuzuncu oyunu, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oynanabilecek.