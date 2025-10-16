Yapay Zekayı Yenmeye Çalıştığımız 4 Kişilik Oyun Geliyor (Video)

One HP Studio, her hareketinizi öğrenerek sürekli gelişen bir yapay zekaya karşı mücadele ettiğimiz bir oyun olan Protocol: Terminate'i duyurdu. Yeni yayınlanan fragmanla birlikte oyunun nasıl bir oynanış sunacağı ve nasıl bir atmosfere sahip olacağı da dahil olmak üzere birçok önemli ayrıntı netleşti.

Protocol: Terminate'in Fragmanı Yayınlandı

Hayatta kalma oyunlarının arasına katılmaya hazırlanan Protocol: Terminate, geliştirici ve yayıncı One HP Studio'nun YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanla birlikte tanıtıldı. Henüz bir çıkış tarihi olmayan oyun, çevrim içi olarak oynanan bir korku oyunu olacak. Oyuncular, sürekli olarak gelişen ve durdurulması imkânsız olan yapay zekayı yenmeye çalışacak.

Oyun hakkında paylaşılan ilk bilgilere göre Protocol: Terminate artık kimin kazanıp kimin kaybedeceğine yapay zekanın karar verdiği bir distopik dünyada geçecek. Robotların bilinç kazandığı bu oyunda kuralları insanlar değil, makineler yazacak. Oyuncular ise makinelerin yükselişini durdurarak insanları ortadan kaldırmasını engellemeye çalışacak.

Bu oyunda en fazla dört oyuncudan oluşan bir takımla beraber ilerleyeceğiz. Hayatta kalmanın birincil kuralı ise iş birliği yapmak olacak. Oyuncular eğer beraber hareket eder ve birbirlerini korursa makineleri yenme imkânı elde edebilecek. Taktikler hayati rol oynayacak. Örneğin biri hackleme ile uğraşırken diğer bir oyuncunun makineleri oyalaması gerekecek.

Küçücük bir hatanın bile ölümcül bedeli olacak çünkü oyuncuların karşısında önceden nasıl hareket edeceği belirlenmiş bir düşmandan ziyade hareketlerden öğrenen bir tür avcı olacak. Ekibinizle birlikte ne kadar iyi taktik geliştirirseniz geliştirin, makineler bunu öğrenecek. Dolayısıyla oyunda uzun vadeli planlardan söz etmek mümkün olmayacak.

Saklandığınız yerlere çok dikkat etmeniz gerekecek. Robotlar yavaş yavaş ilerlerken her şeyden habersiz gibi bir görünüme sahip olacak fakat yerinizi bulması sadece an meselesi olacak. Ekip üyelerinin bu süreci uzatabilmesi için ışıkları kapatma, gürültü çıkarma gibi dikkat dağıtıcı hamlelerde bulunmaya ihtiyacı olacak.