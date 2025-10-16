Battlefield 6'nın Yeni Oyun Modları Ortaya Çıktı!

Battlefield 6 ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Piyasaya sürülmesinin üzerinden tam olarak bir hafta bile geçmeyen oyunun çok oyunculu dosyalarında yeni modlar tespit edildi. İleride oyuncuların erişimine açılması beklenen bu modlardan ikisinin ne zaman sunulacağı daha önceden belirtilmişti. Bunların haricinde dört mod daha olacak.

Battlefield 6'ya Hangi Oyun Modları Gelecek?

Battlefield 6'nın çok oyunculu modunun dosyalarında tespit edilen dosyalara göre oyunda Payload, Squad Shootout, Sabotage, Raid, TankHunt ve Strikepoint modları yer alacak. Bu modlardan ikisinin daha önce ne zaman yayınlanacağı duyurulmuştu. Strikepoint, 28 Ekim'de Rogue Ops ile beraber yayınlanacak. Sabotage ise 18 Kasım'da California Resistance ile birlikte gelecek.

Diğer modlar henüz Electronic Arts tarafından doğrulanmadı ancak oyun dosyalarında yer almaları, ileride oyuna eklenebileceklerini gösteriyor. Yeni oyun modları, oyunculara yeni amaçlar sunacak. Örneğin Payload'da muhtemelen iki taraf olacak ve bir takım nesneyi belirli bir yere ulaştırmaya çalışırken diğer takım ise o nesnenin hedefe götürülmesini engellemeye çalışacak.

Squad Shootout modu büyük olasılıkla daha küçük takımlarla yüksek tempolu bir savaş deneyimi sunacak. Oyuncular, bu modda 4'e 4 ya da 8'e 8 şeklinde takımlara ayrılabilir. TankHunt, her iki takımın da sadece tanklarla savaştığı ve oyuncuların rakip takımın tanklarını yok etmeye çalıştığı bir mod olabilir.

Modların henüz resmî olarak duyurulmamasından dolayı bunları bir varsayımdan fazlası olarak görmemek gerekiyor. Bu arada modların belirli bir tarihte oyuncuların erişimine açılması gibi planlanmış olsa bile bunların beklenmedik sorunlardan dolayı hiçbir zaman sunulmayabileceğini belirtmekte fayda var.

Battlefield 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

Steam Fiyatı: 69.99 dolar (2 bin 928 TL)

69.99 dolar (2 bin 928 TL) Epic Games Fiyatı: 2.599,99 TL

2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB DirectX: Sürüm 12

Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri