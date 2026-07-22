Game Pass'e 5 Oyun Geliyor! Halo: Campaign Evolved ve Dahası

Abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine düzenli olarak yeni oyunlar gelmeye devam ediyor. Microsoft tarafından yapılan açıklama ile birlikte kütüphaneye önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceği belli oldu. Duyuruya göre Temmuz ayının ikinci yarısında Game Pass'e beş adet oyun eklenecek.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Shift at Midnight : 22 Temmuz

: 22 Temmuz Hell is Us : 23 Temmuz

: 23 Temmuz Halo: Campaign Evolved : 28 Temmuz

: 28 Temmuz Mistfall Hunter : 30 Temmuz

: 30 Temmuz Corsair Cove: 31 Temmuz

The Planet Crafter, 21 Temmuz 2026 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklendi. Game Pass aboneleri bu iki oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilir. Bunların haricinde kütüphaneye beş oyun daha gelecek. 2024 yılında piyasaya sürülen bu yapım, açık dünya, üs inşa etme ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Shift at Midnight Nasıl Bir Oyun?

Üç oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan Shift at Midnight, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Issız bir otoyol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda çalışıyoruz. Akaryakıt istasyonuna gelen müşterilerin insan mı yoksa kılık değiştirmiş yaratıklar mı olduğunu anlamamız gerekiyor.

Hell is Us Nasıl Bir Oyun?

Rogue Factor tarafından geliştirilen oyunda nedeni bilinmeyen bir doğaüstü olay sonucu ortaya çıkan gizemli yaratıklar ile mücadele ediyoruz. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyun üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Kaliteli grafiklere sahip oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor.

Halo: Campaign Evolved Nasıl Bir Oyun?

Halo: Campaign Evolved, 2001 yılında piyasaya sürülen aynı adlı oyunu grafik, mekanik ve teknik anlamda tamamen günümüz standartlarıyla baştan aşağı yeniden ele alan bir sürümü olacak. 28 Temmuz'da satışa sunulacak bu sürüm, orijinal hikâyeye sadık kalacak ancak 2001 yapımı oyundaki olayların hemen öncesini anlatan ve Master Chief'e odaklanan yeni görevler de içerecek.

Mistfall Hunter Nasıl Bir Oyun?

Mistfall Hunter, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan yapım üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Karşımıza çıkan canavarları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Oyunda çeşitli sınıflar da bulunuyor. HEr sınıfın kendine özgü oynanış tarzı ve yetenekleri mevcut.

Corsair Cove Nasıl Bir Oyun?

Corsair Cove, klasik şehir kurma türünü korsan temasıyla birleştiriyor. Bina inşa etmenin yanı sıra denizde seyahat etme imkânı da bulunuyor. Yeterli kaynağı ve üretimi sağladıktan sonra bir filo inşa edip denizde seyahat edebiliyoruz. Limbic Entertainment tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Editörün Yorumu

Halo: Campaign Evolved'ı uzun süredir oynamak istiyordum. Dolayısıyla bu oyunun satışa sunulduğu ilk gün Game Pass'in kütüphanesine gelecek olması beni heyecanlandırdı. Bu arada Hell is Us'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan bu oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı.