PS Plus Extra ve Deluxe Ekim Ayı Oyunları belli Oldu

Sony'nin ücretli abonelik hizmeti Playstation Plus için ekim ayı oyunları güncellendi. Bu ay standart paketin dışında kalan Deluxe ve Extra planlarına sahip olan kullanıcılar, birbirinden değerli oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilecek.

Ekim ayının başında tüm Playstation Plus kullanıcıları için toplamda üç oyun bedava olarak verilmişti. Fakat bu seferki listede yer alan oyunlara Essential paketine sahip olan kullanıcılar erişemeyecek.

PS Plus Extra Ekim Ayı Oyunları

Bu ay Ubisoft+ kapsamında eski oyunlara geri dönüş yapan PlayStation, Assassin's Creed serisinden birçok oyunu kullanıcılara sağlayacak. Serinin son çıkan oyunları arasında yer alan Assassin's Creed Odyssey, listedeki en dikkat çeken oyunlardan biri. Aynı zamanda sevilen oyun Medium ve tarihin yıkılmaz kalesi GTA: Vice City Definitive Edition, ücretsiz olarak oynanabilecek.

PS Plus Extra ekim ayı tüm oyunlar ise şöyle:

Assassin’s Creed 3 Remastered

Assassin’s Creed Chronicles: China (Yalnızca PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: India (Yalnızca PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (Yalnızca PS4)

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Syndicate (Yalnızca PS4)

Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes: The World’s Tree Woe and the Blight Below

Dragon Quest Heroes 2: Explorer’s Edition

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Hohokum

Inside

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

The Medium

PS Plus Deluxe Ekim Ayı Oyunları

PS Plus abonelikleri arasında en pahalı paket olarak karşımıza çıkan PS Plus Deluxe, kullanıcılara Extra ile birlikte gelen oyunların dışında toplamda 7 tane daha oyun sunuyor. Oyunlar arasında efsanevi Yakuza serisinin Remastered versiyonları ve Ultra Street Fighter 4 gibi klasik bir oyun yer alıyor.

PS Plus Deluxe ekim ayı tüm oyunlar ise şöyle: