En Çok Satılan PC Oyunları: Zirvede Türkçe Destekli Oyun Var!

Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. SteamDB'nin 10-17 Haziran 2025 dönemini kapsayan listede 11 Haziran 2025 tarihinde PC'ye gelen Stellar Blade, altı yıl önce çıkan satışa sunulan Dead by Daylight dahil pek çok oyun bulunuyor.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip Stellar Blade, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan PC oyunu oldu. SHIFT UP tarafından geliştirilen oyunun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

Funcom tarafından geliştirilen Dune: Awakening ikinci sırada yer aldı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun 10 Haziran 2025 tarihinde satışa sunuldu. Bu oyunu RPG türündeki Elden Ring Nightreign takip etti.

Dördüncü sırada futbol oyunu Rematch, beşinci sırada ise TPS oyunu Helldivers 2 bulunuyor. Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic ise altıncı sırada konumlandı. Listede ayrıca Forza Horizon 5, The Alters ve Deltarune dahil pek çok oyun yer aldı.

Steam'de En Çok Satılan PC Oyunları (10-17 Haziran 2025)