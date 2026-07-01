Fiyat Artışı Durmuyor: PlayStation Plus İçin Yeni Zam Yolda Olabilir!

Sony, Mayıs 2026'nın sonuna doğru PlayStation Plus fiyatları için zam kararını uygulamıştı. Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerde PS Plus'ın ücretinde ciddi bir artışa gidilmişti. Ne var ki yakın zamanda yapılan zamma rağmen Sony'nin genel durumdan memnun olmadığı söyleniyor. Bu sebeple şirket de yeni bir zamma gitmeyi planlıyor.

PlayStation Plus'a Neden Bir Zam Daha Gelebilir?

Eğlence devlerinden Sony, yakın zamanda yatırımcılarla soru cevap toplantısı düzenledi. Bu toplantıda Sony'ye gelecekte yeni bir zam olup olmadığı soruldu. Şirket ise PlayStation Plus'ın oyuncular açısından ne kadar değerli olduğunu vurgulayarak hizmeti ödenen ücretle sürekli dengede tutulduğunu ifade etti.

Kulağa pekâlâ genel bir ifade gibi geliyor. Ortada bir sorun yok gibi duruyor. Ama asıl sorun şu ki Sony, Mayıs ayındaki zamdan önce de tam olarak bu kelimeleri kullanmıştı. Yani bu ifade ile aslında yakında yeni bir zammın daha yapılabileceğine, hazır olunması gerektiğine işaret ediliyor olabilir.

Olası Bir Zamdan Sonra PlayStation Plus Kullanımı Azalabilir mi?

Sony eğer yeniden bir zam yaparsa bunun mevcut abone sayısına bir etkisi olması beklenmiyor. Bunun ilginç bir örneğini Mayıs ayındaki zamda gördük. O son zamdan sonra sosyal medyadan oyuncular epey tepkili paylaşımlar yaptı. Gelgelelim, aynı toplantıda paylaşılan bilgilere göre oyuncuların yüzde 40'ı en pahalı abonelik planlarına geçmiş durumda. Ortada böyle bir tablo varken elbette Sony de yeni bir zam yapmaktan uzak durmayacaktır.

Güncel PlayStation Plus Fiyatları Ne Kadar?

Abonelik Planı 1 Aylık Fiyat 3 Aylık Fiyat 12 Aylık Fiyat PlayStation Plus Essential 400 TL 1.020 TL 2.890 TL PlayStation Plus Extra 600 TL 1.660 TL 4.810 TL PlayStation Plus Deluxe 710 TL 1.960 TL 5.560 TL

PlayStation 5 Satışları Ne Durumda?

Circana tarafından gerçekleştirilen araştırmadan ulaşılan veriler, PlayStation 5 satışlarının şirketin uzun vadeli hedeflerini karşılamak için yeterli olmadığını gösteriyor. Son dönemde yaşanan fiyat artışları, PlayStation 5 satın alımlarını ciddi ölçüde artırmış durumda. Bu da PlayStation 5 için yapılan harcamalarda yüzde 43'lük bir düşüş meydana gelmesine yol açtı.

Satılan PlayStation 5 sayısında da yüzde 58'lik bir gerileme oldu. Hatta Mayıs 2000'den bu yana en düşük donanım satışının altına imza atılan Mayıs ayı olmasıyla dikkat çekti. Bu fiyat artışları bir noktada küresel çapta etkisi devam eden bellek sorununun bir yansıması oldu. Öyle ki Sony'nin yanı sıra Microsoft gibi devler de oyun konsollarının fiyatında zam yapacağını duyurdu. Artan bu fiyatlar ise hâliyle PlayStation Plus gibi hizmetlerden elde edilen gelirin artmasını sağlamaya yönelik adımlar atılmasına neden oluyor.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus için yakında bir zam daha yapılmasının oyuncular tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. Ama Mayıs ayında yapılan zam da gösterdi ki oyuncu kitlesinden gelen tepkilerin uzun vadede geçerli sonuçları olmayabiliyor. Şirketin paylaştığı kullanım verileri de bunu net şekilde ortaya koymuş durumda. Muhtemelen yıl bitmeden bir zam daha gelse çoğunluk abonelik hizmetini kullanmaya yine devam edecektir. Evet, tepkiler olabilir ama bana göre bu durum, hizmetin kullanım oranında çok ciddi düşüş oluşturmaz.