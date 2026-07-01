Yeni MMO Oyunu Geliyor! Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Cinder City'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir sorunla karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca MMO türündeki Cinder City'nin kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

Cinder City'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

(64 bit) / (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600 RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 (VRAM 6 GB)

NVIDIA GeForce RTX 2060 (VRAM 6 GB) DirectX: Sürüm 12

Cinder City'nin minimum sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce RTX 2060 seviyesinde ekran kartı gerekiyor. Ayrıca en az Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde oyunların minimum sistem gereksinimlerinde genelde 8 GB veya 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Bu oyun için ise en az 32 GB RAM gerekiyor.

Açık dünya MMO türündeki oyunlarda binlerce oyuncu, devasa şehirler, anlık olarak yükelnmesi gereken yüzlerce farklı zırh ve silah tasarımı ve efektler bulunuyor. Oyun hard disk veya SSD'den sürekli veri okuyup anlık takılmalar yaşatmamak için etraftaki her şeyi RAM üzerinde hazır tutmayı seçmiş.

Açık dünya oyunlarda kalabalık bir şehre girildiğinde 6 GB VRAM saniyeler içinde dolabilir. Ekran kartının belleği dolduğunda oyunun çökmesini veya FPS değerinin düşmesini engellemek için işletim sistemi otomatik olarak sistem RAM'ini kullanmaya başlıyor. Bu arada DirecetX 12, işlemci ile ekran kartı arasındaki iletişimi hızlandırıyor. Bu da oyun deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

Cinder City'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 7800X3D RAM: 64 GB

64 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB VRAM)

NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB VRAM) DirectX: Sürüm 12

Cinder City'nin önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i7-12700 ya da AMD Ryzen 7 7800X3D seviyesinde bir işlemci gerekiyor. Oyun ayrıca NVIDIA GeForce RTX 4060 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ayrıca en az 64 GB RAM isteniyor.

Oyun motoru binlerce oyuncunun yüksek çözünürlüklü zırhlarını, özel yetenek efektelrini ve devasa harita detaylarını doğrudan RAM'de tutmak istiyor. 64 GB RAM, kalabalık bir savaşta veya şehir meydanında takılma olmadan akıcı bir deneyim sunacaktır. Oyun ayrıca Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinin 64 bit sürümüne ihtiyaç duyuyor.

Cinder City Kaç GB?

Cinder City'nin yüklenebilmesi için en az 50 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli boş alan yoksa oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program silme özelliğini ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artıyor.

Cinder City Fragmanı

Cinder City Nasıl Bir Oyun?

Cinder City, MMO oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Bİlim kurgu temasına sahip olan yapım Seul şehrinde geçiyor. Gelişmiş teknolojilere ve özel yeteneklere sahip bir karakteri kontrol edeceğiz. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanacak oyunda mutant yaratıklara karşı mücadele edeceğiz.

Oyunu devasa bir açık dünya haritası üzerinde ister tek başımıza ister diğer oyuncularla bir takım kurup birlikte oynayabileceğiz. Çatışmalarda silahların yanı sıra drone'lar, motosikletler ve görünmezlik mekanikleri de kullanabileceğiz. Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilmekte olan yapım, aksiyon dolu bir deneyim sunacak.

Editörün Yorumu

MMO türünü seven biri olarak Cinder City dikkatimi çekti. Unreal Engine 5 motoru sayesinde oyunun kaliteli grafiklere ve etkileyici bir atmosfere sahip olacağını düşünüyorum. Oyunun minimum sistem gereksinimlerinde 32 GB, önerilen sistem gereksinimlerinde ise 64 GB RAM istemesi ise şaşırttı. Bu arada oyunun çıkış tarihinin henüz açıklanmadığını belirteyim.