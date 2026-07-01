Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerine Zam: İşte Yeni Fiyatlar!

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren otoyol ve köprü geçiş ücreti zammı gece açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Buna göre Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretleri bugünden itibaren yeniden düzenlendi.

Yeni Otoyol ve Köprü Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 1 Temmuz 2026 saat 00.00'dan geçerli olmak üzere itibaren zam yapıldı. Düzenleme kapsamında Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçiş ücreti 995 liradan 1.170 liraya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretleti 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00'dan itibaren (30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir."

Açıklanan karar ile birlikte yeni tarifler bugünden itibaren uygulanmaya başlanmış durumda. Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerindeki geçiş ücretlerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

1915 Çanakkale Köprüsü Zamlı Geçiş Ücretleri

1. Sınıf Araçlar: 1.170,00 TL

2. Sınıf Araçlar: 1.465,00 TL

3. Sınıf Araçlar: 2.635,00 TL

4. Sınıf Araçlar: 2.925,00 TL

5. Sınıf Araçlar: 5.560,00 TL

6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 295,00 TL

Osmangazi Köprüsü Zamlı Geçiş Ücretleri

1. Sınıf Araçlar: 170,00 TL

2. Sınıf Araçlar: 1.870,00 TL

3. Sınıf Araçlar: 2.225,00 TL

4. Sınıf Araçlar: 2.950,00 TL

5. Sınıf Araçlar: 3.720,00 TL

6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 820,00 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Zamlı Geçiş Ücretleri

1. Sınıf Araçlar: 110,00 TL

2. Sınıf Araçlar: 145,00 TL

3. Sınıf Araçlar: 270,00 TL

4. Sınıf Araçlar: 690,00 TL

5. Sınıf Araçlar: 860,00 TL

6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 75,00 TL

Avrasya Tüneli zamlı Geçiş Ücreti

1. Sınıf Araçlar: 330,00 TL

2. Sınıf Araçlar: 495,00 TL

6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 257,40 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Zamlı Geçiş Ücretleri

1. Sınıf Araçlar: 600,00 TL

2. Sınıf Araçlar: 935,00 TL

3. Sınıf Araçlar: 1095,00 TL

4. Sınıf Araçlar: 1.420,00 TL

5. Sınıf Araçlar: 1.790,00 TL

6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 410,00 TL

Ankara-Niğde Otoyolu Zamlı Geçiş Ücretleri

1. Sınıf Araçlar: 925,00 TL

2. Sınıf Araçlar: 1.050,00 TL

3. Sınıf Araçlar: 1.265,00 TL

4. Sınıf Araçlar: 1.625,00 TL

5. Sınıf Araçlar: 1.950,00 TL

6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 315,00 TL

Malkara-Çanakkale Otoyolu (Köprü Dahil) Zamlı Geçiş Ücretleri

1. Sınıf Araçlar: 1.480,00 TL

2. Sınıf Araçlar: 1.960,00 TL

3. Sınıf Araçlar: 3.225,00 TL

4. Sınıf Araçlar: 3.705,00 TL

5. Sınıf Araçlar: 6,340,00 TL

6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 370,00 TL

Editörün Yorumu

Hayat şartları her geçen gün zorlaşırken bu gelen otoyol ve köprü geçiş ücreti zammı bu durumu bir kat daha zorlaştırıyor. Bu yolları ve köprüleri kullanmak zorunda olan insanların cebinden çıkan fazlada paranın yanında, ulaşımın giderek pahalanması doğal olarak diğer tüm ihtiyaçlarımızın fiyatlarını da olumsuz olarak etkileyecektir.