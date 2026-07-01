10.000 mAh Bataryalı Android Tablet Tanıtıldı! 12 GB RAM ve Dahası

iQOO, Pad 5c'yi tanıttı. Böylece tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapsitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Bu arada RAM tarafında 8 GB ve 12 GB seçenekleri mevcut.

iQOO Pad 5c'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO Pad 5c'nin Ekran Özellikleri Neler?

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran üzerinde 2.8K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli iQOO Pad 5, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1968 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

iQOO Pad 5c'nin İşlemcisi Nasıl?

Talet gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ortalama 49 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 3.0 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci vivo V70 Elite, vivo S50 ve POCO F6 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. Pad 5'te ise Dimensity 9300+ mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

iQOO Pad 5c'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Pad 5'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

iQOO Pad 5c'nin Bataryası Kaç mAh?

iQOO'nun yeni tableti 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Pad 5'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut.

iQOO Pad 5c Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Pad 5c'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar ve tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Pad 5c'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

iQOO Pad 5c'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 2.699 yuan (18.554 TL)

2.699 yuan (18.554 TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.999 yuan (20.617 TL)

2.999 yuan (20.617 TL) 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.499 yuan (24 bin TL)

iQOO Pad 5c'nin 2 bin 699 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ila birlikte 18 bin 554 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 23 bin TL civarında olabilir. iQOO Pad 5c'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak iQOO Pad 5c'nin özellikleri dikkatimi çekti. Tabletin yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Dolayısıyla bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Ayrıca cihazın Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.