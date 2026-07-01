iPhone 18'in Özellikleri Ortaya Çıktı! 1.5K Çözünürlük ve Dahası

Apple'ın yeni iPhone modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 18'in ekran özellikleri açıklığa kavuştu. Telefon yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü LTPO Super Retina XDR OLED ekran ile birlikte gelecek.

iPhone 18'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İddiaya göre iPhone 18, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yeni bir görüntü çizebildiğini belirtilen bir değerdir. Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, görüntüyü çok daha sık yeniliyor. Bu da özellikle uzun süre boyunca telefon kullanırken gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor.

Basitçe anlatmak gerekirse 60Hz ekran saniyede 60 kez yenileniyorken 120Hz ekran ise saniyede 120 kez yenileniyor. Yenileme hızı asıl farkını oyunlarda yaratıyor. Özellikle Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi milisaniyelerin bile önemli olduğu online rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Ekrana saniyede daha fazla kare yansıdığı için rakibin hareketini standart bir ekrana kıyasla birkaç milisaniye daha erken görebilirsiniz.

Yüksek yenileme hızının en büyük dezavantajı ise güç tüketimidir. Ekranın saniyede 120 kez güncellenmesi, işlemcinin ve GPU'nun sürekli daha fazla kare üretmesini gerektiriyor. Bu da pil ömrünü olumsuz etkiliyor. Burada ise LTPO teknolojisi devreye giriyor. Bu teknoloji sayesinde ekran o an baktığınız içeriğe göre yenileme hızını anlık olarak ayarlıyor.

Yenileme hızının düşüp yükselmesi arka planda otomatik olarak gerçekleşiyor. Kullanıcılar bu geçişi fark etmiyor. Dolayısıyla hem akıcı ekran deneyimi hem de uzun pil ömrü sağlanıyor. Bu arada Super Retina XDR OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone 17, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 3000 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor.

iPhone 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18'in 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

iPhone 18'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 18'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 84 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone 18'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 88 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılaiblir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Super Retina XDR OLED ekranda ise hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise çok cnalı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.